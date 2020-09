Selvom Klaus Markussen (V) mener, det er ulykkeligt, at et snævert flertal har vedtaget skattestigninger i Hillerød, vil han gerne tilbage til det brede samarbejde i byrådet og med borgmester Kirsten Jensen (S). Foto: Kim Rasmussen

V ulykkelige over snævert budget-flertal

Man kunne have undgået skattestigninger i Hillerød, mener Venstre, der ikke er en del af årets budgetaftale. I et debatindlæg skriver viceborgmester Klaus Markussen (V), at skatten kunne holdes i ro, hvis man i stedet:

Ventede med finansieringen af en række anlæg i 2024 til næste budgetlægning, bad direktionen i Hillerød Kommune selv finansiere ekstra indsatser og stillinger, fandt pengene til at rense Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, for skimmelsvamp i kommunekassen og endelig, hvis man indså, at der ikke er råd til nye projekter på kulturområdet i dette års budget.