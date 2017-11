Hillerøds afgående borgmester Dorte Meldgaard (K) skal i dag forhandle om sin egen politiske rolle i Hillerød Byråd. Foto: Kim Rasmussen

V-formand vil klinke skårene til De Konservative i Hillerød

Hillerød - 24. november 2017 kl. 04:00 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds nuværende konservative borgmester skal have en fornuftig plads i konstitueringen for det kommende byråd, hvor hun afløses på posten af Kirsten Jensen (S). Mener Venstre.

Efter Socialdemokratiet og Venstre har delt magten imellem sig i Hillerød med Kirsten Jensen (S) som borgmester, er det nu op til de to partier at dele ud af betydningsfulde poster til de resterende partier. Formand for Hillerød Venstre Jakob Bring Truelsen ønsker at have den slagne borgmester Dorte Meldgaard (K) med:

- Vi har inviteret Konservative til at være med i blå blok, det, håber jeg meget på, lykkes. En af mine målsætninger som formand har været sammen med De Konservative at løse den her konflikt eller situation mellem Venstre og Konservative. Vi er meget interesserede i at inkludere De Konservative, siger Jakob Bring Truelsen.

Udmeldingen kommer efter, at De Konservative for fire år siden tog borgmesterposten med støtte fra Socialdemokratiet og efterlod Venstre uden indflydelse. Dertil hører en længere forhistorie, hvor de to partier i flere perioder har haft svært ved at danse helt tæt i byrådet.

- Vi synes, der skal være plads til den person, der har været Hillerøds borgmester i den nye konstituering. Dorte skal have en fornuftig plads i det her. En platform i sit parti, siger Jakob Bring Truelsen.

Hvilken platform der er tale om vides ikke. Dorte Meldgaard ser frem til forhandlingerne, der fortsætter i dag.

- De fleste af partierne har sagt, at de gerne vil være med i en bred konstituering. Jeg har heller ikke været i tvivl om, at vi ville få mulighed for at komme med i konstitueringen, siger Dorte Meldgaard.