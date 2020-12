Se billedserie Annette Rieva (V) ser gerne, at et privat selskab bygger et friplejehjem i Hillerød Kommune. Det kan være en måde at løse problemet med for få plejehjemspladser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

V: Lange ventetider viser behov for friplejehjem

Hillerød - 04. december 2020 kl. 05:25

Et nyt friplejehjem kan være en del af løsningen på de aktuelle problemer med at overholde ventetidsgarantien for plejeboliger i Hillerød Kommune,

Det mener Venstres Annette Rieva, der er næstformand i Omsorgs- og Livskraftsudvalget.

- Et friplejehjem vil kunne blive etableret rimelig hurtigt, og vi har jo et akut problem lige nu. Det, vi kan gøre som kommune, er at pege på en byggegrund og stille den til rådighed, og det er den vej, vi skal gå, foreslår hun.

Det er ikke første gang, at Anette Rieva foreslår, at Hillerød skal have et friplejehjem. Den holdning havde hun også før de de lange ventelister til de kommunale plejeboliger opstod, og hun understreger, at det ikke skal ses som en kritik af de nuværende plejehjem.

- Vi har nogle rigtig gode kommunale plejehjem. Men ligesom vi har folkeskoler og privatskoler, så vil et friplejehjem være et godt supplement. Jeg har aldrig helt forstået, at den tanke ikke bliver ført med ind i den sidste alder, så man har det frie valg hele livet, siger hun.

Større råderum

Et friplejehjem er drevet af et privat selskab og har en privat finansiering udover det offentlige tilskud. De har heller ikke en driftsoverenskomst med kommunen, som selvejende plejehjem.

Det giver ifølge Annette Rieva større råderum for plejehjemmet.

- De kan lave et koncept eller indrette sig, som de har lyst til. De kan have en bestyrelse, der består mere af pårørende, og de kan gøre det mere frit i forhold til både ledelse og drift. Den største problematik kan være diskussionen, om det skaber a- og b-hold, men kommunen kan stadig have visitationsret, siger hun.

Ved diskussionen af det nye plejehjem, der planlægges i Favrholm, var det oppe at vende, om det skulle være et friplejehjem. Det er OK-fonden, der skal drive det, men Omsorgs- og Livskraftudvalgt valgte, at det skal ske med en driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.

Indflydelse på kvalitet

Udvalgsformand Christina Thorholm (RV) mener, at de med den model sikrer sig et højt fagligt niveau, som svarer til kommunens andre plejehjem.

- Vi har en høj faglig standard, rimelige normeringer og mange sygeplejersker ansat. Det, mener vi, er medvirkende til trivsel og sikrer den viden, der skal være med mange borgere med kroniske sygdomme eller flere sygdomme. Med en driftsoverenskomst sikrer vi os, at det bliver med det faglige niveau, vi har som standard i Hillerød Kommune. Men OK-fonden kommer også med deres vinkler, og vi kan godt lide at have en samarbejdspartner, der byder ind med måder at gøre det på. Der er også mulighed for, at borgerne kan tilkøbe forskellige ydelser, siger hun.

Hun er ikke selv modstander af tanken om et friplejehjem, forklarer hun.

- Der har ikke været politisk enighed om at gøre en aktiv indsats for at have friplejehjem, men jeg mener heller ikke, vi stiller os i vejen. Jeg tænker, at dem der gerne vil bygge et plejehjem, de kan godt selv finde ud af, hvilke byggegrunde, der er ledige, siger hun.