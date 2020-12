Foto: Allan Nørregaard

Uvelse vil have købmand i pavillon på græsplæne

Renoveringen af Brugsens gamle ejendom bliver mere omfattende end forventet.

Hillerød - 09. december 2020 kl. 09:48 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Planen om at kunne åbne en ny købmandsbutik i Uvelse i slutningen af januar, er stødt på problemer. Der skal nemlig mere til end en hurtig renovering af en del af taget på den nuværende Dagli' Brugs, der lukker efter jul, før butikken kan genopstå som en »Min Købmand«.

- Vi havde fået at vide, at størstedelen af taget ikke fejler noget, men da håndværkerne kiggede på det, sagde de, at det kunne man ikke bygge oven på. Det er bedst at rive det hele fra hinanden, fortæller Claus Brandenburg fra initiativgruppen.

Han kan ikke fortælle nærmere, hvor lang tid det vil tage at renovere ejendommen. Men for at Uvelse ikke skal stå uden indkøbsmuligheder, er der fundet en plan B. Gruppen vil sammen med Dagrofa opføre en midlertidig pavillonkøbmand på græsplænen ved Uvelse Fritids Center.

- Vi har fundet ledige pavilloner, selv om der er rift om dem, fordi mange bruges til coronatest. Så vi har pavilloner på hånden, og en plads, hvor de kan stå. Nu håber vi bare, at vi får lov af kommunen, fortæller Claus Brandenborg.

Funktionsdygtig butik

Gruppen har aftalt med Dagrofa, at hvis der står en midlertidig butik, vil Dagrofa komme med inventar som køler, fryser og kasseapparat, så der kan stå en funktionsdygtig butik på 300 kvadratmeter med næsten fuldt sortiment.

- En af grundene til, vi så gerne vil have en butik i Uvelse er, at hvis du ikke har en bil og du skal ud og handle, så har du et problem. Både for de unge, de gamle og børnene vil det være godt at der er et sted, hvor du kan få dine dagligvarer. Så derfor gør vi det her, siger Claus Brandenborg, som ikke regner med, at der kommer til at være overskud fra pavillonbutikken.

- De omkomstninger vi får ved at sætte pavillonnerne op vil æde al indtjening, så vi kommer ikke til at tjene penge. Men hvis det generer nok omsætning til, at det kan løbe rundt, er alle glade, siger han.

Nye muligheder Med en butik i drift ved UFC får gruppen mere tid til ombygningen af den gamle brugs. Og dermed har åbnet sig nye muligheder.

- Hvis vi alligevel skal rive hele taget af, kan vi måske søge om tilladelse til at lave lejligheder på hele første salen, hvor der i dag er en lejlighed. Man kan måske lave tre eller fire i stedet, siger Claus Brandenborg, som ikke er bekymret for økonomien i projektet, nu hvor ombygningen bliver mere omfattende.

- Udfordringen er mere tid, end økonomien. De ekstra lejeindtægter fra lejlighederne vil gøre det til en god investering, og den slags lejligheder mangler også i Uvelse, siger han, som ikke har noget bud på, hvornår man vil kunne åbne butikken i den gamle brugs.

- Hvis vi får lov at lave den midlertidige butik, er der ikke så meget pres på, så vi skal bruge noget tid på at undersøge ordentligt, hvilke muligheder, der er. Så kan vi sagtens brug en måned eller to mere på renoveringen, siger han.

