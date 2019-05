Et landbrugsområde øst for Uvelse foreslås med i Råstofplan 2020.

Uvelse i spil i regionens jagt på råstoffer

- Et interesseområde er, hvor geologer tager et kort over Danmarks undergrund og vurderer, at her burde der være en forekomst af grus. Det er ren geologi, siger Kim Rockhill (S), som er formand for Regionrådets miljø- og klimaudvalg.

I jagten på de eftertragtede byggematerialer har Region Hovedstaden kastet blikket på landbrugsjorden lige øst for Uvelse ned mod Lynge. Regionen foreslår, at området skrives ind i Råstofplan 2020 som såkaldt interesseområde for råstoffer.

