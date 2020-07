I 2015, få år efter Dagli? Brugsen i Uvelse blev en del af Slangerup Brugsforening, blev der gjort et stort arbejde for at få flere til at købe ind i butikken. Nu har bestyrelsen i Salngerup Brugs opgivet at få bedre omsætning, og vil lukke butikken. Foto: Kim Rasmussen

Uvelse har kostet Brugsen tre millioner

Nu vil Brugsen i Slangerup forsøge at begrænse sit tab og sælge butikken i Uvelse. Formand afviser ikke tilbuddet fra Uvelse, hvor en gruppe vil finde finansiering til at overtage butikken.

Hillerød - 27. juli 2020 kl. 05:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter syv år med underskud og en samlet udgift på i omegnen af tre millioner kroner, kan bestyrelsen i Slangerup Brugsforening ikke forsvare at bruge yderligere 700.000 kroner på en nødvendig renovering af taget på Dagli´Brugsen Uvelse.

Det er baggrunden for beslutningen om at lukke Dagli´Brugsen pr. 30. juni 2021, oplyser bestyrelsesformand Michael Topp, og den besltuningen kommer nu, fordi taget skal repareres inden vinteren sætter ind.

- Det skal bare ordnes i år, eller skal man til at lægge en pressening på taget. Så der skal ske noget ret hurtigt, siger han.

Beslutningen om at skille sig af med butikken i Uvelse kommer efter længere tids overvejelse i bestyrelsen, som i øvrigt de sidste fem år flere gange har advaret mod, at man kunne blive nødt til at lukket butikken.

- Vi har haft mange forskellige løsningsmodeler oppe, så vi kan sikre os, at det bliver bedst for alle parter. Vi skal sikre os, at vi ikke lider for stort tab, og vi vil gerne hjælpe byen videre med at have en form for butik, siger Michael Topp.

- Spørgsmålet er, hvad er de reelle muligheder for at have butik i Uvelse. Vi har talt med andre købmænd, men de mener omsætningen er for lille, siger han.

Syv år med underskud

Omsætningen i Uvelse ligger på omkring 10 millioner kroner. Men den skal længere op, lød det fra den købmandskæden, bestyrelsen var i dialog med.

Og selv om Dagli´Brugsen har solgt godt under coronakrisen, tror formanden ikke på, at omsætningen vil stige.

Således har der hver eneste år siden Slangerup Brugsforening overtog butikken i 2013 været et underskud på mellem 100.000 og 800.000 kroner.

- Der har været perioder, hvor omsætningen er kommet ind i en positiv trend, for så at falde igen. Vi har ikke set en jævnt stigende trend, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det vi være synd, hvis der ikke er en butik i Uvelse. Men udfordringen er, at der i en radius af bare fem kilometer er mange andre butikker med et væsentligt større udbud. Selv om vi ved, at der vil ske en befolkningstilvækst i Uvelse, skal fremtiden jo også vise, hvordan det kommer til at gå med nethandlen, siger Michael Topp.

- Brugsen i Slangerup har et motto, der hedder »Vi er lokalsamfundets fundament«. Og det vil vi gerne være, og også gerne i Uvelse Men der skal noget til, at fundamentet holder, og det er at økonomien holder. Det kræver, at Uvelses borgere støtter op om Brugsen. Og det er jo ikke fordi, de ikke er interesserede, det kan vi jo se, de er. Man når hverdagen rammer, kører de fleste alligevel forbi de store butikker, siger han.

Formanden oplyser, at Brugsen har en løsning på hånden - i form af et tilbud på at købe ejendommen og fortsat drive en form for butik.

- Så bliver det nok ikke en dagligvarebutik, men det vi tror, der kunne køre, var en lille købmand eller kiosk, hvor de kan få de mest gængse varer, og så have en pakkeshop. Det er den model, vi tror er realistik, siger han.

Men selv om Michael Topp er positiv overfor tilbuddet, vil bestyrelsen også se på det tilbud, der er afsendt fra en gruppe borgere, der vil købe butikken og drive den videre som Dagli' Brugs. Et tilbud, avisen skrev om forleden, hvor vi kunne fortælle, at gruppen forventer at skulle finde 4,5 millioner kroner blandt borgerne i byen, og allerede har tilsagn på 1,5 millioner kroner fra tre lokale investorer.

- Det vil vi selvfølgelig overveje. Det kunne være en solstrålehistorie, hvis de kan købe butikken, og drive den videre i et lokalforankret fællesskab. Så vil der måske være større sandsynlighed for, at butikken vil overleve, hvis folk har et større ejerskab for butikken, siger Michael Topp.

Insolvens i 2013 Det var sådan set det, Uvelse havde frem til 2013, hvor Uvelse Brugsforening måtte erklære insolvens efter flere år med dårlig drift, og Slangerup Brugsforening trådte til og blandt andet investerede i en ombygning og modernisering af butikken.

- Det kan være, der er en ny epoke nu. Borgerne skal bare også huske at handle i Dagli' Brugsen bagefter, når butikken er købt, siger Michael Topp.

I løbet af september bliver det afgjort, hvem butikken bliver solgt til.