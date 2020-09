I 2005 kunne borgerne i Uvelse stemme om de ville være med i den nye sammenlagte Hillerød Kommune eller i den nye Frederikssund Kommune, da Slangerup Kommune blev nedlagt. Men Slangerup-postnummeret slipper Uvelse ikke fra. Foto: Thomas Olsen

Uvelse får nej til ønske om postnummerskifte

Hillerød - 09. september 2020

Lokalrådet i Uvelse og Lystrup får ikke opfyldt deres store ønske. Siden de to landsbyer, der lå i den gamle Slangerup Kommune, blev en del af Hillerød Kommune i 2007 har det været på tale, om de også kunne få et postnummer, der afspejlede den nye tilknytning. I foråret blev det til en anmodning til Transportministeriet, men derfra lyder nu en klar afvisning. Det vil være for dyrt og besværligt at ændre Uvelse og Lystrups postnummer fra det nuværende 3500 Slangerup.

- Post Danmark har tidligere oplyst, at enhver postnummerændring i gennemsnit koster i omegnen af 100.000 kroner til programmering samt en øget manuel håndtering på grund af fejl i postnummeret, skriver Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen som begrundelse for afslaget.

Lokalrådet har i deres forespørgsel opridset en række argumenter for, hvorfor det er tiltrængt, at Uvelse og Lystrup får eget postnummer (de kan ikke komme ind under 3400 Hillerød på grund af fem sammenfaldende vejnavne).

Uvelse-Lystrup Sogn hører under Hillerød Provsti, området går glip af blandt andet aftenskoleundervisningsmateriale fra Hillerød, de unge mennesker går fortrinsvis på ungdomsuddannelse i Hillerød, og landsbyernes håndværkere fravælges af borgere i Hillerød, der vil støtte lokalt.

Endelig fremhæver lokalrådet også, at der er patienter, der henvises til Frederikssund Sygehus frem for Hillerød Sygehus.

Til behandling af henvendelsen har Post Nord talt med Regionerne, der oplyser, at ambulanceredderne ud fra en defineret kørselsvejledning ved, hvilke sygehuse, der skal indbringes patienter til. Det er ikke kun afstand, men også andre faktorer som hastegraden af patienten, der er bestemmende for, hvilket sygehus, de kører til.

I Lokalrådet er formand Aksel Hauge Pedersen ikke udpræget tilfreds med afgørelsen, som han dog accepterer.

- Hvad skal man sige? Vi kan ikke komme videre, kan vi se på det hele. Jeg synes godt nok, det er mystisk. Vi har netop i den seneste tid med corona haft borgere, der har ringet til 1813, og så har de fået at vide, de skal testes i Roskilde og andre steder, fordi vi hører til region Midtsjælland. Det er jo ingenlunde tilfældet. Det er fordi, vi har det postnummer. Endnu et eksempel på, at myndigheder og andre fortsat bruger postnummeret til forskellige ting, som bevirker, at vi i Uvelse bliver henført til et andet område, end vi selv synes, vi hører til. Overmagten og bureaukratiet har sejret, men der er ikke noget at gøre ved det. Afslaget er godt nok mystisk, men paragrafferne er jo rigtige nok, siger lokalrådsformanden.

I styrelsens afslag indgår det også, at man ikke ønsker at skabe præcedens for at kunne skifte postnummer, når det ikke er nødvendigt af postproduktionsmæssige hensyn, som det lyder. Et postnummerskift vel nemlig have mange afledte omkostninger.

- Det medfører erfaringsmæssigt væsentlige administrative omkostninger for erhvervslivet, borgere og offentlige myndigheder i form af opdateringer af it-systemer, databaser, brevpapir, firmavogne etc., hver gang et postnummer ændres.

- De kvalitetsmæssige konsekvenser for postbefordringen kan i nogle tilfælde stå på i årevis, da forsendelserne fortsætter med at blive adresseret med de tidligere gældende og nu fejlagtige adressebetegnelser. Udskillelse af et delområde fra et eksisterende postnummer til et nyt postnummer vil ifølge Post Danmark typisk forårsage de største gener, skriver styrelsen.

Det følger af postloven, at styrelsen kan nægte godkendelse af en postnummerændring, hvis den medfører væsentlige administrative omkostninger, og det er altså argumentet.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for andre myndigheder.