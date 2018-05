Se billedserie Irma måtte lukke butikken, hvor vandet strømmede ind, da et massivt regn- og tordenvejr lørdag eftermiddag passerede forbi Hillerød. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Uvejret rasede: Lukkede butikker og vand i kældrene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uvejret rasede: Lukkede butikker og vand i kældrene

Hillerød - 19. maj 2018 kl. 15:05 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et voldsomt regn-, torden- og haglvejr resulterede lørdag eftermiddag i, at Hillerød midtby var uden strøm i godt en times tid. Ifølge Verdo, der står for strømforsyningen i Hillerød by, var det en højspændingsfejl, der resulterede i strømafbrydelsen, som ramte omkring Helsingørsgade, Slotsgade og Frederiksgade.

Strømmen gik omkring 13.20, og Verdo sendte montører til fejlstedet. De sørgede for, at strømmen var tilbage 14.27.

Udover strømsvigtet resulterede vejret desuden i oversvømmelser flere steder. Blandt andet hos Irma i Helsingørsgade, der måtte lukke, da kloakken udenfor forretningen ikke længere kunne følge med, og vandet i stedet begyndte at strømme ind i butikken. Hos BR i Slotsarkaderne måtte man ligeledes holde lukket resten af dagen på grund af vand i forretningen.

Også drengerøvs-/legetøjsbutikken Rodes i begyndelsen af Slotsgade lukkede butikken i en times tid. Sammen med strømmen forsvandt butikkens kameraovervågning, og det var for uoverskueligt for personalet i den store butik.

Hos Chokolademageriet i Helsingørsgade blev dørene holdt åbne for kunderne, men forretningen havde problemer med at holde sin hjemmelavede is kold og måtte på jagt hos de naboer, der stadig havde strøm, for at låne fryserplads.

- Naboerne har været søde til at hjælpe, siger Helle fra Chokolademageriet, der ikke var mange minutter væk fra at begynde at forære isen væk gratis, da strømmen pludselig kom igen.

En gåtur ned igennem de mørke gader afslørede, at uvejret flere steder resulterede i vand i kældrene.

For Frederiksborg Brand og Redning gav det voldsomme vejr anledning til et par udrykninger. Den ene var til en automatisk brandalarm hos kraftvarmeværket på Hestehavevej.

- Det var vand ned igennem loftet, der udløste den, siger Morten Pontoppidan, der er indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning.

Han og hans mandskab måtte også i aktion på Milnersvej ved Frederiksborgcentret, hvor kørebanen var oversvømmet.

- To brandfolk tog en kost og en skovl hver, fandt kloakkerne og skubbede blade og rester væk. Det gjorde at der kom hul igennem, så vandet kunne løbe igennem igen, siger Morten Pontoppidan.