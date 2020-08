Usælgelig grund tvinger selskab til konkurs

Umuligt at sælge grund på Roskildevej i Hillerød til erhverv - købere ville bygge boliger.

Virksomheden Hillerød Projektudvikling opgiver nu at sælge en 55.000 kvadratmeter stor erhvervsgrund på Roskildevej 2-8. Det skriver Ejendomswatch. Samtidig begærer virksomheden sig konkurs. Grunden er selskabets eneste aktiv, og var en del af konkursboet efter Sjælsøgruppen, som krakkede i 2013.

Ejendomsmediet skriver, at grunden blev købt i 2009 af selskabet Sjælsø Linde Allé for 90 millioner kroner og seks år senere solgt videre til datterselskabet Hillerød Projektudvikling, der forventede at kunne sælge den i løbet af 2020.