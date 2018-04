Se billedserie Joakim Hesselhede fra Kornmarkskolen i Skævinge er glad for at gå til skydning i skoletiden. Han synes, det har hjulpet på hans tålmodighed. Foto: Allan Nørregaard

Urolige børn skyder sig til øget fokus

Hillerød - 10. april 2018 kl. 12:14 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Træk vejret dybt. Ånd ind, pust ud. Og hold så vejret. Bang. Det kræver fuld fokus at skyde præcist, og for børn med koncentrationsbesvær og adhd-diagnoser kan netop det at holde koncentrationen være et stort problem. Derfor kan skydning være en måde på at få børnene til at gå ind i sig selv og lukke forstyrrende tanker ude, noget de også kan bruge i dagligdagen.

Det mener i hvert fald, DGI, der siden 2012 har haft projektet »Fokus«, som i et samarbejde mellem skytteforeninger og skoler hjælper børn med særlige behov til at opnå større ro og koncentration.

Kornmarkskolen i Skævinge ligger ikke længere end et riffelskud fra Idrætsforeningen Skjold Skævinges (ISS) skytteforening og her er det drenge i 7.klasse, der kommer fra hele Hillerød Kommune, der hver mandag får en riffel i hånden i skoletiden. En af eleverne er Joakim Hesselhede på 14 år, der er rigtig glad for at gå til skydning. Han føler, han han er blevet mere tålmodig af de ugentlige skydetimer.

- Før man kan ramme rigtigt, så skal man slappe helt af. Jeg tager dybe indåndinger og så holder jeg vejret i 10 sekunder. Før kunne jeg kun sidde en halv time og lave lektier. Efter jeg er begyndt til skydning, er det blevet bedre og bedre. Nu kan jeg sidde tre kvarter til en time, siger han.

Skydning virker

Fokusprojektet varede egentlig kun til 2015, men hos DGI, skoler og skytteforeninger var der enighed om at fortsætte. Projektet er nu udbredt til 35 kommuner i Danmark, og der er ph.d-forskning i gang, der videnskabeligt skal dokumentere projektets effekt. De foreløbige meldinger er positive, forklarer Dorthe Kock Ahrenkiel, der er inklusionskonsulent i DGI.

- Det er både det, at børnene går til noget, og at de får en ugentlig chance for at træne mentalt. Skydning kan noget specielt, fordi åndedrættet betyder så meget. Børnene får ro i kroppen og styr på dem selv. Derudover konkurrerer de kun med sig selv, siger hun.

DGI faciliterer også såkaldte Åben Skole-samarbejder mellem idrætsklubber og skoler om for eksempel kampsport og e-sport, men er det andre egenskaber, der bliver forbedret.