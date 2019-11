Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsynsbesøg i Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Urinposer genbrugt på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Urinposer genbrugt på plejehjem

Hillerød - 20. november 2019 kl. 05:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem gange har Styrelsen for Patientsikkerhed været på besøg i Hillerød i år og kigget plejehjem og hjemmeplejen efter i sømmene. Ingen af stederne har Styrelsen for Patientsikkerhed fundet grund til at give påbud, men der er alligevel fundet fejl, som kan have betydning for både kvaliteten og patientsikkerheden.

- Jeg har været bekymret for, hvordan vores tilsynsrapporter så ud, for den ene kommune efter den anden fik påbud, og derfor er det en stor glæde, at vi ikke fik det. Billedet er heldigvis et andet i Hillerød, og der er nogle ting, ja, men det er kun noget, som medfører en mindre risiko, siger Christina Thorholm (R), der er formand for Omsorg- og Livskraftudvalget.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsynsbesøg på plejecentrene Skanselyet, Bauneparken, Skovhuset, Lions Park og en afdeling hos hjemmeplejen. Mens rapporten fra tilsynsbesøget hos Lions Park endnu ikke er klar, er der alle de fire øvrige steder fundet mindre fejl.

På Bauneparken faldt tilsynet over, at plejehjemmet genbrugte urinposer, som indsamler urin hos de af plejehjemmets beboere, der har ufrivillig vandladning. Og genbruget af poserne giver beboerne en øget risiko for urinvejsinfektioner, hvilket betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed bemærkede, at der var fundet fejl »af mindre betydning for den fornødne kvalitet«.

På Skovhuset blev der fundet »mindre problemer af betydning for patientsikkerheden«, idet der blev fundet mangler i forhold til journalføring og medicinhåndtering. Det var dog tilsynets indtryk, at der let kunne rettes op på manglerne.

På Skanselyet blev der fundet fejl i dokumentationen, hvilket dog heller ikke gav anledning til en alvorlig påtale.

I hjemmeplejen var der dog blevet rettet op på de fejl og mangler, der var fundet i journalføringen og medicinhåndteringen ved et tilsynsbesøg sidste år, og som medførte, at hjemmeplejen fik et påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring.

- Det påbud, der var i hjemmeplejen, er der blevet rettet op på, og tilsynet har fundet, at de gør en systematisk indsats. Generelt er vores medarbejdere grundige og gør en vigtig indsats, og derfor er jeg glad for, at vi kan stå med så få bemærkninger, siger Christina Thorholm.

Men udvalgsformanden forsikrer, at de gode resultater naturligvis skal opretholdes.

- Vi skal selvfølgelig hele tiden være på dupperne og holde os skærpede, også når vi får nye medarbejdere, så skal vi sikre, at de også får gjort det, de skal, og at vi lever op til de krav, der er, siger Christina Thorholm.