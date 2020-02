Uregerlig mand endte i detentionen

En 34 årig mand med ukendt adresse havde fredag aften lagt sig til at sove i et hjørne af Hillerød Station på Søndre Jernbanevej. Det bekymrede en førstehjælpsredder, som klokken 00.44 forsøgte at komme i kontakt med den meget berusede mand, så han kunne få hjælp. Han var ikke i stand til at klare sig selv, lød vurderingen.