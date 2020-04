Se billedserie Organist Ulla Handler tog i midten af 00?erne klokkenistuddannelsen som den eneste på sin årgang. Nu spiller hun sammen med Susanne Ketelsen, der er ved at tage klokkenistuddannelsen, på slottets klokkespil til glæde for de gående i slotsparken. Foto: Allan Nørregaard

Unikt klokkespil sætter musik til gåturen

Hillerød - 02. april 2020

Højt oppe i klokketårnet på Frederiksborg Slot i Hillerød, 165 trappetrin oppe, sidder konstitueret slotsorganist Ulla Handler ved det smukke spillebord, der sammen med en række wires og klokker udgør slottets klokkespil. Med løst knyttede hænder hamrer hun på stavene, mens hun træder på pedalerne. Musikken fra klokkerne, der hænger længere oppe i tårnet, vælter ud.

Det er onsdag, klokken er et par minutter over 12, og dagens musikalske numre byder blandt andet på børnesange som Se den lille kattekilling, Hør den lille stær og Oles nye autobil samt temaet fra Harry Potter.

- Man lærer at leve med, hvis man spiller en fejl. »At klokke i det« får sin helt egen betydning, og vi gør det med stor begejstring, fortæller Ulla Handler med et skævt smil.

Sammen med pensioneret organist i Skævinge, Susanne Ketelsen, spiller hun de fleste af ugens hverdage på klokkespillet og sætter dermed musik til gåturene ved og omkring slotssøen.

- Vi har de bedste betingelser for klokkespil overhovedet i hele Danmark, fordi vi har hele parken og slotssøen og slotsområdet, hvor man kan nyde musikken uforstyrret. Derfor synes jeg også bare, det er om at udnytte det at kunne lave noget musik. Når folk nu ikke kan komme i kirken eller til koncerter, så må vi komme ud til folk på andre måder, siger Ulla Handler.

Fakta om klokkespillet Frederiksborg Slots klokkespil fra 1886 er Danmarks ældste koncertklokkespil, skænket af brygger J.C. Jacobsen.

De 28 klokker er støbt af det nu tidligere belgiske klokkestøberi Van Aerschodt og monteret bag gitterværket i tårnets lanterne. Bryggerens tanke var, at klokkespillet – sangværket – skulle sættes i forbindelse med tårnuret og spille en salmemelodi hver time. Dette var en ganske naturlig forlængelse af Christian lV’s ønske tilbage i 1619. Dengang leverede Esajas Compenius’ nevø, Johann Heckelaur, et sangværk på 16 små klokker, som blev fornyet i 1633 af kanon-og klokkestøber Felix Fuchs, men sangværket gik tabt, da slottet brændte i 1859.

Bryggeren hyrede tidens allerstørste kapaciteter, komponist Niels W. Gade, tårnursfabrikant Bertram Larsen og arkitekt Ferdinand Meldahl til arbejdet. Klokkespillet lød første gang i oktober 1891, men først efter flere år med opslidende forhandlinger, eksperimenter og forbedringer lykkedes det at få installeret et nogenlunde velfungerende klokkespil med trådføring til både udvendige hamre for automatisk spil fra en messingtromle og manuel betjening via et håndklaviatur.

I 2005 blev klokkespillet restaureret af klokkestøberiet Royal Eijsbouts i Holland i samarbejde med Thubalka i Vejle. Klokkerne blev renstemt og det gamle håndklaviatur erstattet af et helt nyt stokklaviatur.

Den originale spilletromle fra Bertram Larsens værksted er stadig på sin plads med sit faste repertoire på seks salmemelodier: Gud efter dig jeg længes, Vor Gud han er så fast en borg, Befal du dine veje, Lover den Herre, Dejlig er jorden og Jeg vil din pris udsjunge. De lyder en gang i timen i sommerhalvåret.



Kilde: Kilde: www.frederiksborg-slotskirke.dk Frygteligt at alt er stille Normalt spiller hun promenadekoncerter på klokkespillet to gange om ugen i sommermånederne, men her under nedlukningen af landet har hun i samarbejdet med Susanne Ketelsen sat sig for at spille næsten dagligt. Ideen opstod, fordi Susanne Ketelsen i øjeblikket er ved at uddanne sig til klokkenist, og hun havde derfor fået lov til at øve sig på slotskirkens klokkespil.

- Jeg syntes, det lød skønt, og jeg tænkte, at det ligger i tiden, at vi må tænke kreativt og på andre måder. Det ligger også i naturen både som kirke og som musiker, at man synes, at det er frygteligt, at det hele ligger stille. Når det nu viser sig, at fællessangen har en opblomstring, så er det jo dejligt at have det momentum. Jeg har erfaring for, at folk godt kan lide at høre klokkespil til deres spadseretur, så det er også en måde at vise på, at vi er her endnu, og at vise, at alt musik ikke behøver at være online, siger Ulla Handler.

Klokker fra 1886 Frederiksborg Slots klokkespil er et såkaldt stokklaviatur med 28 klokker og er fra 1886. Det er Danmarks ældste klokkespil i nyere tid. Tilbage i 1621 ville kong Christian IV have et klokkespil, og det fik han. Desværre styrtede det ned, da slottet brændte, men i forbindelse med etableringen af Det nationalhistoriske Museum syntes brygger Jacobsen, at der også hørte et klokkespil med, når man havde et på Christian IVs tid. Derfor blev der lavet et i 1886.

- Men i slutningen af 1800-tallet havde man ikke det store kendskab til klokkestøbning. Der var en masse kompetencer fra klokkespillets storhedstid i 1600-tallet, der var gået i graven og i glemmebogen. De kompetencer blev genopdaget i slutningen af 1800-tallet, men den viden kom lige præcis for sent til det her klokkespil, men det er gradvist blevet forfinet, og det er den viden, vi lukrerede på, da klokkespillet blev restaureret i 2005, fortæller Ulla Handler, der selv i midten af 00'erne tog klokkenistuddannelsen.

Langt de fleste af klokkerne er fra 1886, så klokkespillet i dag består af det oprindelige spil med enkelte udskiftede klokker. Spillebordet er også fra 2005.

Det er langt de fleste hverdage, at der for tiden bliver spillet på klokkespillet. Se hvilke dage på Frederiksborg Slotskirkes facebookside eller hjemmeside.