Unik samling af slotsbilleder søger nyt hjem

Hillerød - 26. december 2017

Det er som at træde ind i et bedre galleri, når man åbner døren til advokat Peter Scheibels advokatkontor midt i Hillerød. 750 kvadratmeter - og enhver væg er prydet med primært mere end 100 år gamle litografier, som viser Frederiksborg Slot fra enhver tænkelig vinkel.

Her er store og i flotte rammer, her er billeder af branden, der ødelage slottet i 1859, billedgevinster fra det store nationale lotteri, der skulle skaffe midler til genopbygningen, kobberstik, illustrationer fra det for længst hedengangne Illustreret Tidende, der udkom i årene 1859 til 1924, tilsvarende fra Vetruvius Atlas - og sågar et rullegardin med Frederiksborg Slot.

- Der er både smukke litografier og sjove indslag, siger indehaveren af samlingen, Peter Scheibel til Frederiksborg Amts Avis

Peter Scheibel har dog lidt af en udfordring. Hvad skal der ske med de mange litografier, når han engang flytter fra sit kontor. - Jeg er begyndt at tænke over, hvad der skal ske med billederne, når jeg flytter her fra kontoret. Jeg har jo slet ikke plads til sådan en samling, men jeg modtager gerne et godt forslag til, hvor billederne kan hænge.

I samlingen indgår også en enkelt tegning fra en skitsebog, der har tilhørt maleren Kurt Trampedach - bysbarn fra Hillerød. I den mere kuriøse afdeling er der spejlvendte motiver, gondoler i Slotssøen, der omkranser Frederiksborg Slot og andre fantasifulde gengivelser af det slot, der om noget var med til at skabe grundlaget for Hillerød, der også er blevet kaldt Frederiksborg, hvorfor mange af byens institutioner bærer navnet i dag så som Frederiksborg Gymnasium (tidl. Statsskole), Frederiksborg Apotek, Frederiksborgcentret, Frederiksborg Amts Avis osv.

Frederiksborg Slot har spillet - og spiller - en stor rolle i Hillerød, også for byens indbyggere den dag i dag, bl.a. når nogle af dem fotograferer slottet i skiftende årstider og flittigt deler billederne på de sociale medier.

Også Peter Scheibel har slottet inde under huden.

- Slottet er en del af min opvækst. Jeg er vokset op i Humlehaven i Hillerød, lige over for Jægerbakken, der fører ned til slotshaven og slotssøen, hvor jeg har løbet på ski og stået på skøjter om vinteren og fisket i slotssøen om sommeren, fortæller han.

Fra sit kontor, der ligger på Torvet i Hillerød, har han i dag direkte udsigt til Frederiksborg Slot, og han bliver aldrig træt af den udsigt - eller sine mere end 200 litografier, et enkelt maleri og forskelligt andet.

- Det gør mig glad, når jeg finder et billede af Frederiksborg Slot. Når jeg ser noget, jeg ikke har i samlingen, så har jeg det sådan, at det må jeg bare have. Det er nok også sådan lidt et samlergen, fortæller han.

Egentlig var det hans far, Aage Scheibel, der grundlagde samlingen tilbage i 1950'erne, men det er Peter Scheibel, der siden 1960'erne har gjort det til en egentlig samling.

- Udgangspunktet er, at det skal være billeder, som er over 100 år gamle. Det er for det meste litografier. Der er ikke malede billeder imellem, dem har jeg valgt fra, men der er lidt kobberstik, nå ja, et enkelt maleri, for det var så smukt, og så lidt genoptryk af malerier, fortæller Peter Scheibel.

Litograferiene har han primært fundet i antikvariater og på markeder i København og i Nordsjælland, heraf en del i Hillerød. Noget har han også fået foræret - bl.a. en plasticpose fra Frederiksborgmuseet med et motiv fra slottet overført til papirtryk og indrammet.

- Den fik jeg af min far i julegave, så den indgår også. Samlingen er som sådan ikke værdifuld, selv om der nok er et par enkelte tegninger, som andre kunne være interesserede i. Billederne er alene samlet, fordi jeg godt kan lide dem, og fordi jeg godt kan lide slottet.

Nogle af billederne har sidetal og stammer fra bøger, andre har en fortid på f.eks. et cafeteria i Frederikssund - det gælder bl.a. en bakke og en smøreplatte, og mellem alle de smukke gengivelser af slottet hænger også en broderet udgave af Frederiksborg Slot.

- Broderiet fik jeg engang i Viborg. Jeg har lært, at hvis man om korssting ikke kunne sige, at det var pænt, så kunne man altid sige, at det var et stort arbejde, griner advokaten, som alligevel har ladet broderiet indgå i samlingen - tilmed på eget kontor.

Her hænger også to billeder i samme ramme. De viser begge slottet, men der er noget galt med det ene.

- Da jeg fandt billedet, syntes jeg, at der var et eller andet ved det, men jeg kunne ikke lige sætte fingeren på det med det samme. Det var noget, der var mystisk, og det er så, fordi slottet er spejlvendt, derfor hænger det her sammen med det rigtige litografi, hvor slottet vender, som det gør i virkeligheden, fortæller Peter Scheibel.

Han kigger fortsat efter motiver af slottet, men ikke så ihærdigt som tidligere. Det er faktisk et par år siden, at samlingen er blevet tilføjet »nyt« materiale.