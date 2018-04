Send til din ven. X Artiklen: Unicon får seks måneder mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unicon får seks måneder mere

Hillerød - 04. april 2018 kl. 07:46 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ventet gav politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget tirsdag en ny dispensation til Unicons betonværk på Falkevej, som støjer mere end der er tilladt.

Men betonproducenten, som er ved at flytte værket til Allerød, får ikke de 18 måneder, den havde bedt om - men et halvt år, oplyser udvalgsformand Louise Colding Sørensen til Frederiksborg Amts Avis.

- Det var et kompromis, for vi vil gerne sikre os, at der er fremgang i udflytningsplanerne. Om et halvt år kan vi se, om de er kommet i gang med at bygge deres fabrik. De har før haft planer om ting og sager, som ikke er blevet til noget, og det vil vi gerne sikre os, at det gør denne gang, siger hun.

Unicon har i årevis forsøgt at finde et mere egnet sted at producere beton i Hillerød, end på Falkevej, hvor der er beboelse tæt på, og derfor er strenge støjkrav, som Unicon ikke umiddelbart kan overholde. Unicon har nu truffet aftale med SCT Transport, der ejer et stort stykke jord ved Farremose i Allerød, om at kunne leje et stykke af grunden og opføre et nyt betonværk der.

Efter planen vil det tage 18 måneder, og derfor har de bedt om dispensationen, som faktisk kun er til ganske få timer om dagen. Mellem klokken 7 og 17 overholdes miljøkravene, men Unicon har betonværket i gang klokken 6-18, og i disse ydertimer støjes for meget i forhold til nabovirksomheden.

- De overholder støjgrænserne fra klokken 7 til 17, og alene det siger, at de er meget tæt på at overholde alle støjgrænser, siger Louise Colding Sørensen og fortsætter:

- Vi har tidligere sagt, at vi giver ikke flere dispensationer. Men så sker der noget nyt, de prøver at minimere støjen, og har planer om at flytte - det gør, at vi giver dispensation igen, siger hun.

Som det eneste medlem af udvalget stemte Tue Tortzen (Enhedslisten) mod at give dispensationen.

- De har fået dispensation i mere end 10 år. Det synes jeg simpelthen er for længe. De har haft mange år til at finde et andet sted, og de har mulighed for at overholde de støjkrav, der er. Havde udvalget stemt nej, var de ikke blevet smidt ud, så var de bare blevet bedt om at vente til klokken 7 med at starte. Enten kan de ofre de 500.000 kroner, det koster, eller de vælge først at begynde klokken 7 og slutte klokken 17, siger Tue Tortzen, som mener at sagen om Unicon har principielt karakter.

- Vi har en række virksomheder i byen, der har svært ved at overholde reglerne. Vi kan jo ikke sætte os igennem overfor dem, hvis vi ikke er konsekvente. Hvad skal vi sige til andre virksomheder, som overtræder grænserne bare en lille smule - at det er ligegyldigt? Unicon er i jo konkurrence med virksomheder, der overholder reglerne, og bruger de penge, der skal til. Det er mest af hensyn til de andre virksomheder, og til vores omdømme. Borgerne er modstandere af industri, fordi industrien får lov at svine. Og det skal de ikke have lov til, siger han.