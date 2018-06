Elever fra Grundtvigs Højskole og unge fra Street-Lab har dekoreret Rosenstien. Foto: Street-Lab D.I.Y do it yourself

Unge vil fjerne u'et fra utryg sti

Navnet »Rosenstien« er valgt, dels fordi man kommer fra stationen og går ud mod Cafe Rosen, og dels for at komme med et hyggeligt navn, fortæller Søren Lerche, projektleder på Gundtvigs Højskole og koordinator for Street-Lab.

- Det er for at forbinde stien med noget hyggeligt og kreativt i stedet for, at nogen kan føle, at stien kan være lidt utryg. De vil gerne lave flere aktiviteter, så folk går igennem der og får oplevelser, i stedet for at folk går uden om stien. Det er især i aftentimerne, at nogle unge går uden om, fortæller Søren Lerche.