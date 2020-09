Unge væltede sig i alkohol fra købmand

Politiet havde fået anmeldelse om et indbrud, og hoveddøren var knust. Både inde og ude flød det med tomme dåser og knuste spiritusflasker og enkelte pakker fra Pakkeshop. I området fandt betjentene fem unge mennesker, hvoraf de tre nu er sigtet for indbruddet. To drenge er løsladt, men to piger og en dreng i 16-17 års alderen er sigtet for indbruddet. De kommer fra Holte og Birkerød, fremgår det af politiets døgnrapport.