Unge sparkede kælderdør op

Politiet kørte søndag aften ud til Østervang i Hillerød. Her havde en anmelder fortalt klokken 19.38, at en gruppe unge drenge havde sparket en dør op til en kælder, og at de nu var ved at tage ophold der, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.