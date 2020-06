Foto: Jens Wollesen

Unge skabt uro og uorden: To anholdt for at overtræde våbenloven

Hillerød - 09. juni 2020 kl. 06:08 Af Christina Ledertoug

Klokken 04.12 tirsdag morgen blev Nordsjællands Polit kaldt ud til en gruppe unge på, der skabte uro og uorden på Teglgårdslund i Hillerød.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk. - Da en patrulje kom til stedet traf de gruppen af unge, og her var særligt to personer, som ikke ville følge polities ordre og derfor blev de anholdt, siger vagtchefen til sn.dk. Derudover fik de også begge en sigtelse for at have overtrådt våbenloven, da de formentlig har haft en kniv og et bat på sig. De to unge på henholdsvis 16 år og 21 år skønnede politiet også påvirkerkede, og de fik derfor lov til at sove rusen ud på stationen.