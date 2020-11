Unge opfører 'Snedronningen' i Frederiksborg Slotskirke

21 børn og unge mellem 11 og 15 år medvirker i H. C. Andersens berømte eventyr om Kaj, der får en troldsplint i øjet og derefter kommer i kløerne på Snedronningen og hendes kolde verden. Gerda må nu ud på en lang rejse for at redde sin bedste ven. Her kommer hun gennem mange verdener med dyr og mennesker, der både hjælper, forsinker og forvirrer hende, inden hun til sidst når frem til Snedronningens rige og Kaj, skriver Frederiksborg Slotskirke i en pressemeddelelse.