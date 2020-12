Unge mænd truede 14-årig til at give dem sit tøj og sko

En 14-årig dreng fra Hillerød havde mandag eftermiddag kort før klokken 17.30 en ubehagelig oplevelse i Slotsarkaderne. Her følte han sig nemlig presset til at aflevere sine designersko, sin designerjakke og sin designerkasket til en gruppe unge mænd.

Ifølge Nordsjællands Politi blev den 14-årige og hans kammerat passet op af fire unge mænd i Slotsarkaderne. De fire mænd begyndte at udspørge den 14-årige om hans tøj, og politiet oplyser, at den 14-årige under samtalen, som undervejs rykkede udenfor til et busstoppested lidt væk fra udgangen ved H&M mod Markedsstræde, følte han sig presset og truet til at udlevere tingene til de fire mænd. Herefter forsvandt de.