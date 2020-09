To unge mænd fejlede i deres forsøg på at stjæle en scooter. Foto: Thomas Olsen

Unge mænd forsøgte at stjæle scooter

På Dyrehavevej nær Helsevej blev to mørkklædte unge mænd klokken 13.16 set rode ved låsen på en parkeret scooter.

Da de to opdagede, at en forbipasserende kvinde iagttog dem, forsvandt de fra stedet.

Det fandt kvinden noget mistænkeligt, hvorfor hun ringede til politiet. En patrulje kørte dertil for at lede efter de to unge mænd, men det var ikke muligt at finde dem.