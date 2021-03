Unge mænd forsøgte at sætte ild til en skraldespand på Posen tirsdag aften. Foto: Thomas Olsen

Unge mænd forsøgte at sætte ild til skraldespand

Hillerød - 24. marts 2021 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

Tirsdag klokken 19.18 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at tre-fire personer var i færd med at sætte ild til en fritstående skraldespand på et grønt område ved Posen. Herefter løb de fra stedet i sydlig retning mod Slotsgade og Slotsarkaderne. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at gerningspersonerne ikke havde haft held med deres foretagende. Det lykkedes ikke politiet at finde personerne.

Gerningsmændene beskrives alle som mænd, 17-18 år, iført sort tøj, hætte/hue samt sort stofmundbind.

I forbindelse med politiets tilstedeværelse ved Posen blev to unge mænd truffet på et offentligt toilet på stedet. Her blev den ene, en 23-årig fra Frederikssund, fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, hvorfor han blev sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Der var ikke umiddelbart nogen indikationer på, at de to unge mænd skulle have forbindelse til forsøget på sætte ild til skraldespanden.

