Unge kvinder lokkede modstandsmænd i Gestapos klør

I november 1944 indlogerede en ung kvinde sig under dæknavnet Marianne Lund på Hotel Leidersdorff på hjørnet af Slotsgade og Slangerupgade. Kvinden hed i virkeligheden Inga Schiøtt og skulle bruges som lokkedue til at lokke modstandsmænd i fælden. Det hele var organiseret af Ib Birkedal Hansen, den højst placerede dansker i Gestapo under 2. verdenskrig. Han indlogerede sig sammen med to medlemmer af sin gruppe ligeledes på hotellet den novemberdag, og målet var, at Gestapo-medlemmerne skulle rulle den lokale modstandsorganisation op. Tyskerne var nemlig kommet på sporet af en Nordsjællandsk nedkastningsgruppe, fortæller historiker Niels-Birger Danielsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her