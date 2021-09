Unge kan gå gratis på museum

"Mange unge mennesker vil gerne gå mere på museum, men oplever den høje entrépris som en forhindring. K7 skal åbne museerne op og gøre dem mere tilgængelige og uforpligtende at bruge - også for folk, som ikke normalt har deres gang på museerne. Et sted, hvor man kan komme for at se en udstilling, men som man også bare kan komme forbi for at tage en kop kaffe med vennerne eller få en tænkepause," udtaler direktør for Golden Days Sekretariat, Svante Lindeburg, i en pressemeddelelse.