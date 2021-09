Se billedserie Der blev gået til den på Hillerød Vest Skolen, da eleverne havde besøg af Henrik Leth og Skoleglæde.nu. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Unge kæmper for at få styr på økonomien: Fællesskab og boksning er vejen frem

11 klasser fra tre skoler i Hillerød har i disse uger et undervisningsforløb om privatøkonomi. Her er boksning et vigtigt redskab.

Hillerød - 22. september 2021 kl. 06:06 Af Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Kan unge i 8. og 9. klasse lære at træffe gode økonomiske valg ved at få boksehandsker på hænderne og pulsen op?

Ja, mener Henrik Leth, der er grundlægger af Skoleglæde.nu, og som i disse uger besøger Frederiksborg Byskole, Hillerød Vest Skolen og Kornmarkskolen.

Skoleglæde.nu og revisionsfirmaet PwC står bag et nyt undervisningsforløb, der skal gøre de unge mere økonomisk ansvarlige. Forløbet består blandt andet af, at de unge skal bokse mod og med hinanden.

- Med de her træningselementer, hvor de ser hinanden i andre roller, skal de mærke, at de kan give hinanden troen på sig selv og selvtillid i en fysisk ramme. Det kan også overføres til andre situationer, hvor de skal prøve at give klassekammeraterne støtte og opbakning, siger Henrik Leth.

Han henviser til, fællesskabet kan påvirke måden, som unge bruger penge på. Det kan være, at man føler, at man er nødt til at købe en ny dyr trøje for at være ekstra sej.

- Det skal ikke være en enmandskamp at gå i folkeskole. De skal lære, at man kan trække hinanden igennem i et fællesskab. At være i en god klasse er at være et stærkt hold. Vi vil gerne styrke tilliden og fællesskabet i klassen for derigennem også at give dem et mindre behov for at købe sig ind i fællesskabet, siger Henrik Leth.

Mange unge i problemer Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, og tidlige gældsproblemer kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. I projekt »Ung Privatøkonomi« gennemgår klasserne et tre-fire-ugers forløb, hvor opgaveløsning i for eksempel budgetopstilling, statistik og procentregning tænkes ind i elevernes egen hverdag.

- Der er et stort behov for, at unge sætter sig mere ind i deres privatøkonomi. Hver 9. ung får problemer med privatøkonomien, og det vil vi gerne fokusere på. Det forplanter sig nemlig i livet senere og kan give problemer, når der skal købes en lejlighed eller stiftes familie. Personligt synes jeg, at man burde have flere fag om livsfærdigheder i skolen, siger Henrik Aslund Pedersen, partner hos PwC i Hillerød.

Tal fra RKI viser, at flere end 42.000 unge i alderen 18-30 år i 2020 er registreret med mindst én anmærkning i RKI. Det er et fald på 4.000 sammenlignet med 2019, hvilket ifølge PwC kan tilskrives COVID-19-pandemien, hvor de unges sociale liv og dermed forbrugsmuligheder i høj grad har været lukket ned.

Vigtigt at træne tankerne Mens de unge bokser og bliver mere og mere stakåndede, kommer Henrik Leth med opmuntrende tilråb. Om at holde ud og ikke give op kort før mål men at komme hele vejen hen over målstregen. Om at livet består af mange udfordringer, hvor der er brug for vedholdenhed for at komme igennem. Om at tage modige beslutninger, og om at sparre penge og styre sig selv, hvis man ikke har penge til det, man gerne vil købe. Tankerne hjælper dig, og det kan godt betale sig at træne sine tanker, siger han.

- Har man et mål, og kan man fokusere, så kan man nå målstregen. Det er en fed følelse. Eleverne må også gerne mærke, at det er hårdt at nå målet, og her har vi vores tanker til hjælp og fællesskabet. Personligt lederskab i træningen kan også give lederskab i forbindelse med at tage valg i livet, forklarer Henrik Leth.

Som afslutning skal eleverne gennemføre et spil, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med det, de har lært gennem forløbet, og som kan bruges direkte og understøttende for elevernes læringsplaner.