Foto: Lars Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Unge forsøgte at bryde betalingsautomat op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge forsøgte at bryde betalingsautomat op

Hillerød - 26. januar 2021 kl. 12:53 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Natten til mandag klokken 00.58 forsøgte to mænd at bryde en betalingsautomat ved en benzinstander på OK-tanken ved Brugsen op med et koben.

Tyveriforsøget blev opdaget på overvågningsbilleder mandag morgen, og politiet blev kontaktet.

Da det ikke var lykkedes for de to at bryde maskinen op, forlod de stedet.

De to personer beskrives som:

A: Mand, 18-30 år, almindelig af bygning, hvid i huden. Iført sort jakke, grønne bukser, sorte Nike-sko, lyse handsker og et sort tørklæde, som han havde for munden.

B: Mand, 18-30 år, almindelig af bygning, hvid i huden. Iført sorte bukser og sorte sikkerhedssko.