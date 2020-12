To unge kvinder på henholdsvis 16 og 17 år blev torsdag taget på fersk gerning, da de var i gang med at stjæle varer fra Bilka. Arkivfoto

Unge butikstyve taget på fersk gerning

To unge kvinder på henholdsvis 16 og 17 år blev onsdag middag taget på fersk gerning, da de var i gang med at forsyne sig med varer fra flere butikker i blandt andet SlotsArkaderne, som de ikke havde betalt for.

De to unge kvinder, der kommer fra Allerød og Humlebæk, blev tilbageholdt af personalet i Bilka klokken 12.35, og politiet blev tilkaldt, da de begge er under 18 år. Udover at have stjålet varer fra Bilka havde kvinderne også været på togt i både H&M og New Yorker, skriver politiet i sin døgnrapport.