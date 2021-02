Politiet måtte opløse en ungdomsfest natten til lørdag, da for mange var samlet ved Skævinge Station. Arkivfoto

Ungdomsfest på gaden i landsby: Ung mand fik en uheldig afslutning på natten

En ulovlig ungdomsfest endte med, at flere unge fik mere end bare en advarsel og skæld ud, og for en enkelt endte aftenen på en ekstra uheldig måde.

Af Per Skovkjær Sand

Politiet fik en anmeldelse klokken 02.13 natten til lørdag om, at flere personer stod og råbte på gaden ved Skævinge Station, kørte rundt på gaden i bil, og om at der blev holdt fest i nærheden.

- Vi kan se, at der har været en større forsamling over det tilladte antal (som er fem personer, red.). De forlader stedet med det samme, da politiet kommer, men vi får fat i seks personer, som alle er blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, fortæller Søren Greve.