En 17-årig mand er blevet sigtet for at have stjålet blandt andet et tv og en højttaler fra en fest, han deltog i lørdag aften. Arkivfoto

Ung mand tog tv, højttaler og køkkenknive med hjem fra fest

En 17-årig mand fra Slangerup er blevet sigtet for at være stukket af med blandt andet et tv og en højttaler fra en fest, som han deltog i lørdag aften.

Et vidne havde efterfølgende set festdeltageren bære rundt på et tv på Milnersvej, og da vidnet i løbet af søndagen blev bekendt med, at der manglede ting på adressen efter festen, blev to og to lagt sammen, og politiet sendte derfor en patrulje til en adresse i Slangerup, hvor den 17-årige mand blev sigtet for tyveriet.