Ung mand med på stationen

En 18-årig mand fra Hillerød havde øjensynligt så svært ved at forstå en besked fra betjente fra Nordsjællands Politi, at de til sidst tog ham med på stationen, hvor han fik lov til at »køle af« - og en bøde med hjem. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 18-årige befandt sig natten til store bededag på Dyrehavevej i Hillerød. Her blev politiet kaldt til på grund af uro, uorden, skrig, råb og skældsord, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi. Der var flere mennesker, som blev bortvist fra stedet og efterkom bortvisningen, men den 18-årige havde svært ved at fortstå, at han skulle forlade området, oplyser vagtchefen. Efter en stund blev han i stedet taget med på politistationen for at »køle af«, og da han igen blev løsladt fik han samtidig en bøde med hjem.