Ung mand kastede en nat en energidrikdåse mod ruden på en varebil, som kørte på Hillerødmotorvejens Forlængelse. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: IKEHAYDEN/ike - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ung mand kastede energidrik mod varebil i høj fart - og så blev der slagsmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung mand kastede energidrik mod varebil i høj fart - og så blev der slagsmål

19-årig kastede en Faxe Kondi Booster mod en varebils forrude og kom senere i slagsmål med føreren af varevognen

Hillerød - 06. december 2020 kl. 05:10 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det endte i vold, efter en 19-årig mand kastede en fyldt halvliters dåse med Faxe Kondi Booster mod forruden på en varebil, der 5. august om natten kørte på Hillerødmotorvejens Forlængelse i Hillerød.

Den 19-årige kørte med en anden mand på 18 år i en bil på motorvejsforlængelsen i nordgående retning omkring klokken 02.45, da den 19-årige ifølge anklageskriftet af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde kastede den åbne energidrik ud, så den ramte forruden på varebilen, som en mand kørte i en hastighed på omkring 90 kilometer af timen, og dåsen løb ned over forruden på varebilen.

Sagen var forleden for Retten i Hillerød, hvor den 19-årige var sigtet for at have forvoldt fare for varebilsførerens liv og førlighed ved at kaste dåsen mod hans forrude, og både den 18- og 19-årige var tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Håndgemæng For efter at dåsen havde ramt varebilens forrude, var parterne holdt ind til siden, og der opstod efterfølgende håndgemæng mellem parterne.

Ifølge varebilsføreren holdt han ind til siden på et sted, hvor bilen med de to unge ikke kunne køre udenom, fordi han ville sikre sig, at de ikke fulgte efter ham til hans bopæl, og at han ville give "de to drenge en ordentlig lærestreg," står der i dombogen. Han var ophidset og vred.

Ifølge den 19-årige var det varebilschaufføren, der steg først ud af sin bil, og han kastede også en genstand på den 19-åriges bil, forklarede den 19-årige i retten. De oplevede ham som aggressiv.

Ifølge dombogen skubbede de involverede parter til hinanden og slog ud efter hinanden, og her blev varebilschaufføren mindst én gang slået med en glasflaske, og retten fandt det bevist, at den 19-årige også havde kastet flasken mod brystet på varebilsføreren, som undveg og i stedet blev ramt på hånden.

Nødværge Den 19-årige nægtede sig skyldig i at have kastet dåsen, men delvis skyldig i overfaldet på varebilschaufføren. Han erkendte, at han havde kastet glasflasken, men forklarede, at han havde gjort det i nødværge.

Den 18-årige nægtede sig skyldig, fremgår det af dombogen i retten, hvoraf deres forklaringer ikke fremgår. Ingen af de unge er tidligere straffet. Den 19-årige forklarede, at han har ADHD, som han tager medicin for.

Varebilschaufføren var efterfølgende på skadestuen, hvor de kunne konstatere et lille sår på hans hånd, hævelse, ømhed og rødme.

Retten fandt det bevist, at den 19-årige havde kastet dåsen, og at den ramte forruden på varebilen. Det fik han en betinget dom på 30 dages fængsel for.

Retten mente dog ikke, at den 19-åriges vold mod varebilsføreren kunne anses for at være sket i nødværge.

Retten mente heller ikke, at de to unge skulle dømmes for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, men for vold, og at straffen skulle bortfalde, fordi volden var sket under et slagsmål, sådan som der er mulighed for det ifølge straffelovens §248.

relaterede artikler

Kvinde drak to flasker vin inden kørsel 22. november 2020 kl. 06:11