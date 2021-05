Ung mand anholdt to gange

En 20-årig mand fra Hillerød opnåede den tvivlsomme ære at blive anholdt hele to gange store bededag.

Herfra gik turen til politistationen i Helsingør, hvor han så blev løsladt lidt over klokken 22, men kun for blive anholdt igen klokken 22.10, da han kastede øldåser på både politistationen og vejbanen foran stationen.

Den 20-årige kan se frem til at skulle betale en bøde for både ikke at ville oplyse sit navn til politiet og for at have forstyrret den offentlige orden.