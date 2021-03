16-årige løber Axel Vang Christensen har samlet et team med blandt andre træner Nicolaj Raagaard Sørensen og OL-guldvinder Eskild Ebbesen, som skal hjælpe ham mod udtagelse til OL i 2024. Pressefoto

Ung løber satser på OL-deltagelse i 2024

Den 16-årige FIF-løber Axel Vang Christensen har samlet et team med blandt andre tidligere tredobbelt olympisk mester omkring sig med målet om at komme til OL i Paris

Hillerød - 04. marts 2021 kl. 15:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Den 16-årige, talentfulde løber Axel Vang Christensen fra FIF Hillerød satser stort. Først har han fuldt fokus på U18 EM i Italien den 26. august - og straks derefter starter forberedelserne mod OL 2024 i Paris.

Læs også: Axel Vang slog ny rekord

"Drømmer stort" Det er i god tid, men også en nødvendighed for at lykkes, mener den unge løber:

"Jeg ved godt, jeg drømmer stort. Men hvis ikke jeg gør det, så lykkes det jo heller ikke," udtaler han i en pressemeddelelse.

Flere rekorder Axel Vang Christensen har gjort sig bemærket med tre uofficielle verdensrekorder og seks europæiske rekorder, senest for en god måned siden, hvor han løb så hurtigt på 3000 meter indendørs, at han med tiden syv minutter og 59 sekunder var under kvalifikationstiden for seniorer til EM. Det var samtidig en forbedring af en 46 år gammel europæisk rekord, sat af en tysk løber ligeledes på 16 år, som endte som medaljetager til OL senere i karrieren.

Meget at lære Men der er meget, der skal lykkes, for at Axel Vang Christensen en dag løber finale til OL. Ikke desto mindre er det lige præcis hans drøm og ambition. Derfor har han samlet et team omkring sig, der udover hans træner Nicolaj Raagaard Sørensen også består af den tredobbelte olympisk mester i roning, Eskild Ebbesen.

"Jeg har rigtig meget at lære og har brug for de bedste omkring mig. Det er en drøm for mig at få hjælp af en af dansk idræts allerstørste til alle tider, nemlig Eskild Ebbesen. I denne weekend (27.-28. februar, red.) havde jeg en enormt lærerig samtale og mange gode timer med Eskild, og jeg er sikker på, at vi sammen kan gøre rejsen mere realistisk," udtaler Axel Vang Christensen.

Ebbesen imponeret Eskild Ebbesen er i dag en efterspurgt foredragsholder og forfatter. Han har efter sin roning kastet sig over triathlon, hvor den ene af de tre discipliner er løb. Men han er dog parat til at hjælpe det unge talent, fortæller han i pressemeddelelsen:

"Axel Vang har i en ung alder vist, at han flere år i træk kan løbe usædvanlige tider og sætter internationale rekorder. Han er et sjældent talent, som vi skal passe godt på, og som det er et privilegium at hjælpe på vej. Det var inspirerende at mødes med Axel og Nicolaj på FIFs baner. Jeg så Axel løbe syv gange 1000 meter og er ret imponeret af både fart og dedikation. Der er lang vej, men stiler man ikke højt, lykkes det heller ikke".

5000 meter i Norge Axel Vang Christensen har kun få løb før EM i Italien. Han planlægger et 5000 meter løb i Norge i slutningen af maj og to løb i juni før afrejse på henholdsvis på 2000 meter og 3000 meter, begge dele som forsøg på at få ram på verdensrekorden for 16-årige. Det ene løb bliver efter planerne på Hillerød Stadion, og den unge løber håber på opbakning, også lokalt.

Til EM vil han satse og efter planerne stille til start på hele to distancer, henholdsvis på 1500 meter og 3000 meter.

