Ung kvinde får dom for vold

To bekendte røg i totterne på hinanden - og det endte i retten med en dom til den ene.

Hillerød - 15. januar 2021 kl. 12:31 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En 19-årig kvinde har fået en dom for vold efter at have overfaldet en jævnaldrende foran FGU Hillerød, som ligger på Søndre Jernbanevej 4 i Hillerød. Hun var tiltalt for at have grebet fat om halsen på den anden kvinde, revet hende i håret og slået hende flere gange i ansigtet, både med flad og knyttet hånd. Den 19-årige kvinde erkendte volden, men mente, at hun ikke skulle straffes, da det skete i en slåskamp.

Sammenstødet med den anden kvinde fandt sted 13. januar 2020, da kvinden var 18 år. De to kvinder kendte hinanden fra et opholdssted, men var blevet uvenner over en mand, S, fremgår det af dombogen efter retsmødet, som fandt sted 9. december 2020. Den tiltalte fortalte i retten, at hun var bedste venner med S, som den anden kvinde blev kæreste med. Da hun den 13. januar stod ude foran sin skole, FGU Hillerød på Søndre Jernbanevej, og så hende komme gående forbi skolen råbte hun "Hvad så luder efter hende". Ifølge den 19-årige kom de op at slås, og slog hinanden en eller to gange i ansigtet. S greb ind, og også andre kom til og holdt hende fast. Hun havde blod om munden, da hun gik fra stedet, men vidste ikke, hvem der havde startet slåskampen.

Men den forurettedes forklaring var en del anderledes. Hun fortalte i retten, at hun kom gående med sin kæreste, da den 19-årige kom løbende fra skolen, råbte efter hende og tog fat i hende. Hun rev hende i håret og kradsede hende i ansigtet, slog hende i ansigtet med flad hånd, og en gang på kroppen med knyttet hånd. Hun tog også fat om halsen på hende, forklarede den forurettede, som fortalte, at hun skubbede den 19-årige væk og rev i hendes hår. Bagefter gik kvinden sammen med kæreste op til politistationen for at anmelde overfaldet.

Den forurettede fortalte i retten, at de to kvinder efterfølgende var blevet gode venner, og at hun havde forsøgt at trække anmeldelsen tilbage. Politiet havde dog sagt, at det ikke var muligt.

Retten fandt det bevist, at den 19-årige havde begået vold. Hun fik dog en mild straf i form af 20 dages betinget fængsel, fremgår det af dombogen.