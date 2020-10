Ung kvinde anholdt efter tyveri fra flere butikker

En 17-årig ung kvinde fra Hundested blev onsdag eftermiddag pågrebet i Slotsarkaderne af centrets butiksdetektiv, efter at hun havde stjålet varer fra fire butikker.

Butiksdetektiven kontaktede klokken 16.48 politiet, der sendte en patrulje til stedet. Kvinden blev herefter sigtet for at have stjålet fra Matas, Normal, Hunkemöller og Bilka.