Ung Freddie Mercury i Danmark: Jerry Ritz giver foredrag om showbizz og motion mod diabetes

Efter at have deltaget i et videnskabelig forsøg på Rigshospitalet med motion som kur mod Diabetes type-2 har Jerry Ritz fået tilnavnet »Mr. Intervalgang« efter denne effektive form for motion, som han efterfølgende har fortalt om i nyhedsudsendelser på DR1 og TV2.

For 12 år siden fik han stillet diagnosen diabetes type-2, og han har siden viet et stor del af sit liv til at gøre noget for andre med sygdommen. Han er i dag formand for Diabetesforeningen i Hørsholm-Fredensborg, der blev stiftet på hans initiativ for syv år siden.