Se billedserie Martin Vetter åbnede sidste år sit escape room i Møllestræde. Nu holder det lukket på grund af corona, men han har fundet på en ny måde at underholde: Online escape room. Foto: Allan Nørregaard

Underholdning i en corona-tid: Find ud af heksens hytte sammen

Hillerød - 31. marts 2020 kl. 05:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt blive lidt trivielt at holde sig inden døre i disse dage. Avisen er læst, man har tygget sig igennem de første romaner, tv-serierne er set, og efterhånden er mesteren i Ludo også fundet mere end én gang. Men nu kommer Hillerøds escape room til undsætning med en ny type underholdning. For mens Escape room'et i Møllestræde er lukket ligesom meget andet i disse corona-tider, er det i stedet blevet muligt at på opdagelse i det online escape room »Heksens Hytte«.

- Det foregår ved, at man får beskrevet escape room'et ved hjælp af lyd, lydeffekter, og også får vist noget visuelt, eller ser det rum, man er i, via webcam. Jeg er live game master og fortæller historien undervejs, og man tilslutter sig med sin computer. Så kan man enten sidde sammen - eller sammen hver for sig - og spille med sine venner og familie, siger Martin Vetter, som står bag Hillerøds escape room og firmaet Escapee, og understreger, at man ikke skal være bange for de tekniske krav til at deltage.

- Det minder meget om et Skype-opkald, og det er de fleste jo i disse tider ved at have prøvet, siger han.

Super sjovt at opleve Der kan være mellem en og fire personer med ad gangen i det online escape room, og det tager cirka en time at gennemføre spillet Heksens Hytte, hvor man skal løse en række opgaver undervejs. I spillet er man riddere, tilkaldt af rigets dronning, efter prinsen er blevet kidnappet. Men under jagten på at finde prinsen går turen gennem Dysterskoven, og her falder ridderne omkuld for derefter at vågne op i en heksehytte. Det er heksen Shoshana, der har kidnappet ridderne og forgiftet dem, og deltagerne har nu en time til at finde modgiften og måske redde kongeringet.

- Det kræver selvfølgelig en del at læse historien højt, men det er også super sjovt at opleve, når folk får optur undervejs i spillet og over de mange sjove elementer, der er. Det er lidt humor i, og det er nok også lige præcis det, folk godt kan bruge mere af i denne her tid, siger Martin Vetter, som kalder det en god måde at være sammen på.

- Der er rigtig mange, der keder sig i de her dage. Man har set de første 10 serier på Netflix, og selvom der er mange, der godt kan lide at spille brætspil, så bliver det også lidt kedeligt, når man har spillet det med kæresten nogle gange. Men her har man mulighed for at lave noget sammen hver for sig, og det er en super fed måde at være sammen på, siger han.

Fedt at samarbejde Det medgiver Mette Dreyøe, der prøvede det online escape room forleden sammen med sin 12-årige søn og sønnens jævnaldrende kammerat.

- Det var helt vildt sjovt. Hvis man elsker spil og historier, så var det fantastisk. Det var sjovt, at der var gåder, og at man skulle finde rundt i, hvordan man kom videre i historien, og det var fedt, at man skulle samarbejde. Det var også en god måde at få teenagerne med ind og at samle dem, siger Mette Dreyøe, der også har ros tilovers for Martin Vetter:

- Han var en virkelig god game master, og det var super hyggeligt at have ham med i det. Han grinte med os, når der var nogle ting, der var fjollede, og der var vildt god stemning under hele vejen. Man følte virkelig, at man var en del af det, og det var en helt vildt fed oplevelse.

Støtter lokalt Idéen til det online escape room har Martin Vetter fået fra en podcast ved navn »Escape this podcast«. Her laver de escape room kun med lyd, og da han var nødt til at lukke det fysiske lokale i Møllestræde, blev han inspireret til at gøre noget lignende.

- Derefter har jeg fået min ansatte Ida Lindkilde, som er rigtig dygtig til at tegne, til at illustrere. Jeg har fået lov af dem, der laver podcasten til at bruge nogle af de rum, de har lavet, men jeg har lavet meget om i det, så det er blevet helt unikt.

Ifølge Martin Vetter har det været sjovt at udvikle det virtuelle escape room, og hvis nedlukningen af landet fortsætter, kan der være flere på vej.

- Vi har et mere i støbeskeen, som vi er i gang med at teste på, så hvis folk tager godt imod det her, så har vi mulighed for at lave nogle flere. Indtil videre kører vi det kun i denne her begrænsede tid, hvor vi er nødt til at være hjemme, men hvis det bliver en kæmpe succes, finder vi nok også en måde at køre det videre på. Men det er jo lige nu, at behovet er der, siger Martin Vetter og tilføjer, at det også er en mulighed for at få dækket de faste udgifter i den periode, hvor han ellers må holde lukket.

- Det er jo en måde, man kan støtte os lidt, nu hvor vores indtægter ellers er gået i nul. Så kan vi generere lidt indtægt på den måde. Vi sælger også gavekort med 20 procent, så man kan komme ned og besøge os, når vi åbner igen, siger han og glæder sig over, at folk indtil videre har taget godt imod »Heksens Hytte«.

- Folk har taget rigtig godt imod det, og der har allerede været flere igennem, siden vi åbnede i fredags. Jeg synes, det er skidesjovt at lave det, og vi har allerede fået forespørgsler på at udvikle flere online escape rooms, siger han.