Ukendt mand stillede spørgsmål om indbrud

Hillerød: En 63-årig mand fra Hillerød kontaktede mandag eftermiddag politiet, efter at han klokken 12.46 var blevet ringet op af en ukendt mand, som udgav sig for at være i gang med at lave en brugerundersøgelse om indbrud. Herefter stillede den ukendte mand flere spørgsmål til, om den 63-årige havde indbrudssikret sit hjem. Den 63-årige mand blev mistænksom over spørgsmålene og konfronterede den ukendte mand med dette, hvorefter samtalen blev afsluttet. Nummeret var ikke længere i brug, da man forsøgte at ringe tilbage til det, og politiet vurderer derfor, at det var et forsøg på at narre oplysninger ud af borgeren.