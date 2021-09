Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Uhyggelige lydklip i drabssag: Enke kritiserer politiet - Overså beviser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uhyggelige lydklip i drabssag: Enke kritiserer politiet - Overså beviser

Hillerød - 23. september 2021 kl. 06:17 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

I sagen om skuddrabet ved Nordsjællands Friskole den 2. januar, hvor 38-årige Cem Kaplan mistede livet, og en anden, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er krigsminister i NNV, blev såret, fortalte den afdødes enke ved tirsdagens retsmøde, at hun var i besiddelse af en lydfil af interesse for sagen.

Enken havde sidst på aftenen den 2. januar, nogle timer efter mandens død, logget ind på hans telefon. Hun syntes, omstændighederne virkede mærkelige. Hun dokumenterede derfor, hvad der lå af kommunikation på mandens sociale medier, så hun havde det, hvis hun fik brug for det senere. I en lukket NNV-gruppe fandt hun fire lydbidder sendt af "krigsministeren", der onsdag blev afspillet i retten.

- Vi er lige blevet plaffet i baghold! Vi er blevet ramt to stykker! Kom til Hillerød Hospital nu! Hillerød Hospital, kunne man høre krigsministeren råbe med panik i stemmen.

Suspekte forhold Enken kritiserede politiet for ikke at have undersøgt lydklippet yderligere, og det er ifølge hende ikke det eneste bevis, politiet ikke har taget med i deres efterforskning. Hun fortalte, at hun har klaget til politiets tekniske afdeling.

Hun forklarede desuden, at hun mistænker, at vidnet fra bilen, der blev afhørt onsdag, kan have været indblandet i Cem Kaplans død, og at politiet burde have undersøgt det.

- Tingene var så suspekte. At han pludselig skulle med i bilen, og at hans kone ringer til mig, mens de kører rundt i bilen. Jeg mener han har noget med det at gøre. Han er ven med en, der er medlem af Bandidos, som i flere år har forsøgt at ramme Cem. De har tidligere lokket ham i baghold, så der er noget ondt blod der. Nu har Bandidos så givet ham ord i munden og hørebøffer på. Tiltalte er jo ikke alene om det her, forklarede enken.

Hun forklarede, at snapchat-gruppen siden var blevet hacket og slettet.

Passager blev byttet ud Et andet vidne på onsdagens retsmøde, en ven af afdøde Cem Kaplan gennem mange år, som har haft omgang med NNV, forklarede, at det egentlig var ham, der skulle have været med i bilen i stedet for manden, Cem Kaplans enke mistænker for at have spillet en rolle i sagen.

- Jeg skulle have været med til Hillerød, men de ringede ikke tilbage i tide. Fordi han var med i bilen. Jeg ringede senere for at rykke, fordi jeg skulle have været med. Det kom jeg ikke, og omstændighederne taget i betragtning, var det meget heldigt, forklarede han.