Grusparkeringen på Åmosevej bliver snart lukket, og nu vil politikerne undersøge parkeringskapaciteten i Hillerød.

Uenighed om parkering på grønt areal

Hillerød - 10. maj 2019

En mulig ny parkeringsplads på et grønt areal, som tidligere har været fårefold, på Herredsvejen, har skabt uenighed i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød. Mens Venstre ønsker at gå videre med muligheden for at lave en parkeringsplads på det grønne område, har Socialdemokratiet og SF forbehold.

- Vi mener, det er rettidig omhu at gå et spadestik dybere og undersøge, hvad vi har af muligheder for at lave en grøn parkeringsplads, og om det kan lade sig gøre på den bløde bund, der er ved Munkeengen. Det eneste, vi er uenige om, er, om vi skal have mere materiale på bordet, så vi har noget at beslutte ud fra, eller om vi siger nej, vi vil ikke vedkende os, at der er parkeringsproblemer i Hillerød, siger formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V).

Kommunens forvaltning har bedt om 200.000 kroner til konsulentbistand til at arbejde videre med forslaget om at lave parkeringsplads ved Munkeengen, og mens Venstre er klar til at bevilge pengene, mener Socialdemokratiet, at det kan være penge ud af vinduet.

- Vi har stemt nej til forvaltningens forslag. Det har vi under henvisning til, at vi mener, det er væsentligt, inden vi bruger 200.000 kroner på at lave en projektplan for at lave en parkeringsplads på et grønt friareal, at få en afklaring af, hvad parkeringsbehovet egentlig er, og hvordan vi løser det bedst muligt. I Socialdemokratiet ønsker vi grønne byer, og derfor er det heller ikke nedlæggelse af vores grønne friarealer for at lave parkeringsplads, som vi ser som den mest oplagte løsning, siger Socialdemokratiets medlem af udvalget, Mie Lausten.

Heller ikke SF vil bakke op om at bevilge pengene.

- Vi vil gerne være med til at undersøge parkeringsforholdene i Hillerød, men vi mener ikke, man skal lægge sig fast på en model fra starten. Jeg vil ikke bruge 10 millioner kroner på noget, der måske kunne have kostet fem. Vi må se det hele i en sammenhæng, inden vi begynder at kaste os ud i noget, siger Peter Langer (SF) og understreger, at SF mener, det er en dårlig idé at lave parkeringspladser på det grønne areal.

- Det har været en grøn kile i årevis, og i lokalplan 389 er Munkeengen planlagt til at være et grønt område med sø, stier og en cykelforbindelse henover Herredsvejen. Jeg synes, det ville være fantastisk med en forbindelse fra Slotsbroen op til rådhuset, og det er synd, hvis man skulle ødelægge det grønne med biler og asfaltering.

Udvalget er dog enige om at ønske en opdateret parkeringsanalyse.

- Vi vil gerne have lavet en analyse, der også tager højde for de ting, vi ved, kommer, siger Dan Riise.