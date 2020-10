Uenighed mellem to kolleger endte i kvælertag og trusler

To kolleger kom op at skændes, og det endte med en dom til den ene mand. Arkivfoto Foto: Picasa

Mand dømt for at tage kvælertag på kollega

Hillerød - 29. oktober 2020 kl. 14:59 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 59-årig mand fik forleden i Retten i Hillerød en betinget dom på 50 dages fængsel for at have taget kvælertag på en mandlig kollega.

Episoden fandt ifølge dombogen sted 30. juli 2019 om morgenen på en adresse i Hillerød, hvor de to kolleger havde et skænderi. De nærmere omstændigheder fremgår ikke af dombogen, men det endte med, at de to stridende mænd havde panderne mod hinanden, mens de skændtes ophidset.

Truede med at brække arme Et vidne - en tredje kollega - forklarede i retten, at den 59-årige havde taget halsgreb på sin kollega og presset ham 10-15 skridt tilbage, hvorefter kollegaen ikke så mere.

Manden havde derefter, ifølge anklagen, truet sin kollega med, at hvis han meldte det til politiet, så ville den 59-årige sørge for, at han brækkede arme og ben - eller at der "kom nogen efter ham" eller lignende.

Nægtede halsgreb Den 59-årige nægtede sig skyldig i anklagerne. Han erkendte ifølge dombogen, at han havde givet et skub, men ikke at han havde taget halsgreb.

Retten mente, at begge parter havde optrådt aggressivt efter skænderiet, og pegede på, at der ikke var skader på kollegaen, som den 59-årige havde taget kvælertag på.

Derfor blev straffen betinget, men den 59-årige skal udføre samfundstjeneste i 60 timer og være under tilsyn af Kriminalforsorgen.