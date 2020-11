Udviklingshæmmede unge skal være en del af foreningslivet

Hillerød Fodbold har startet et hold for unge med udviklingshæmning

De unge fra LEVUK er alle deltagere på Hillerød Fodbolds nye hold for personer med udviklingshandicap, der træner hver mandag eftermiddag på Hillerød Stadion.

Holdet er startet i samarbejde med LEVUK og skal skabe positiv udvikling for personer med udviklingshandicap, forklarer Peter Bennett fra Hillerød Fodbold.

"De skal primært have sved på panden. Det, ved vi alle, er godt. Og så er målet at løfte deres kompetenceniveau, så de bliver endnu mere livsduelige individer," fortæller Peter Bennett, der er blandt holdets trænere.

Den dystre baggrund bag holdet er, at forskning viser, at mennesker med udviklingshandicap har fysiske, psykiske og sociale udfordringer og derfor øget risiko for ensomhed og marginalisering. Opstarten af holdet er støttet af DIF & DGIs Foreningspulje.