Se billedserie Udbygningen af Sundhedscentret i Hillerød bliver 61 millioner kroner end først planlagt, fordi der er indregnet for lidt få kvadratmeter, og fordi priserne i byggebranchen er steget.Foto: Allan Nørregaard

Udvidelse af Sundhedscentret bliver 61 millioner kroner dyrere

Hillerød - 04. maj 2021 kl. 09:29 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Udvidelsen af Sundhedscentret på Milnersvej er løbet ind i uforudsete problemer. Byggeriet står til at sprænge budgettet med over 60 procent, fremgår det af dagsordenen til Omsorgs- og Livskraftudvalgets møde onsdag.

I budget 2020-23 er der allerede afsat 101,3 millioner kroner til en udvidelse af Sundhedscenteret og etablering af et lægehus. Byggeriet er planlagt til at stå færdig i marts 2025. Men der er planlagt alt for få kvadratmeter, fremgår det af dagsordenen, og sammen med stigende priser i byggebranchen står udvidelsen lige nu til at blive 61 millioner kroner dyrere end planlagt.

Konkret er der behov for 1130 m2 mere, end projektet indeholder nu. Det skyldes ifølge udvalgsformand Christina Thorholm (R), at man oprindeligt har fået forkert rådgivning. Af de 1130 m2 er cirka 955 m2 alene til ekstra areal i centret, der gør det muligt f.eks. at komme rundt om et hjørne med en patientseng. De resterende 175 m2 er ekstra plads til f.eks. personaleomklædning, som man har lært i forbindelse med håndteringen af corona.

- Når der skal bygges sygehuse og sundhedhuse skal der være mere plads på gangene, så man kan komme rundt med patienter, uanset om de ligger ned, sidder eller går. Den faktor, man har beregnet pladsen ud fra tidligere, er for lav, siger Christina Thorholm og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at patiernterne er raske, når de bliver udskrevet fra hospitalet og skal være på Sundhedscentret i stedet. De har brug for pleje og overvågning af fagpersoner, der ved noget om at passe og pleje. Det er en meget væsentlig opgave, vi skal sørge for at løse i kommunen, for det skal være trygt for kronikere og ældre medborgere at blive udskrevet. Vi kender presset på hjemsendelser, så jeg er glad for, at vi får mere kapacitet, der kan modsvare befolkningstilvæksten og antallet af ældre medborgere. Derfor er jeg også rigtig ked af sagens udvikling, siger Christina Thorholm.

Situationen omkring udvidelsen af Sundhedscentret kan blive værre, da den nuværende lokalplan kun tillader en udvidelse af Sundhedscentret på 700 m2. Det betyder, at der skal laves en lokalplansændring, som kan ende med at forsinke byggeriet.

Kommunens forvaltning er ved at undersøge, om det er muligt at planlægge byggesagen, så udvidelsen sker i to etaper. En anden løsning kan være at flytte nogle af de ansatte, f.eks. Hjemmeplejen, til andre adresser.

Men den løsning hælder udvalgsformanden ikke til.

- Det skal vi diskutere i udvalget, men jeg mener, at den synergi der er i, at man har samlet sundhedspersonalet, har en væsentlig betydning. Jeg synes, det optimale ville være at udvide Sundhedscentret med de behov, vi har. Det kræver stærk faglighed og en god organisering at lave den bedste pleje af vores ældre og svage medborgere, siger hun.

Udover mødet i morgen skal udvalget diskutere sagen igen efter byrådets budgetseminar i slutningen af maj.