Udvalgte vuggestuer får flere pædagoger

Hillerød - 16. januar 2020 kl. 05:58 Af Anna Törnqvist Jensen

Undervisningsministeriet har givet Hillerød Kommune en økonomisk håndsrækning og givet tilskud til, at de tre af kommunens vuggestuer med flest sårbare og udsatte børn kan ansætte flere pædagoger.

Pengene kommer fra en pulje, som på landsplan skal føre til, at der bliver ansat flere pædagoger for at styrke kvaliteten for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage af barnets liv. Puljen blev vedtaget af Folketinget under den tidligere regering.

I Hillerød er det vuggestueafdelingerne Fredskovhellet, Tolvkarlevej, som er en del af Grønnevang Børnehus, og vuggestuen i Børnehuset Elva. Vuggestuerne er blevet udvalgt på baggrund af, at der er flest 0-3-årige børn med forældre, som får et højt tilskud til betaling af deres pladser.

- Vi har ansøgt om at komme med i puljen ud fra de ansøgningskriterier, der var fastsat, fortæller Rikke Pihl Terkelsen, der er dagtilbudschef i Hillerød Kommune.

Ifølge Rikke Pihl Terkelsen har kommunen endnu ikke overblik over, nøjagtig hvor mange flere hænder den økonomiske hjælp rækker til.

- Det har vi ikke omregnet endnu, men det er noget, vi arbejder med. Jeg kan dog sige, at det er uddannede pædagoger, som bliver ansat, og de vil indgå på lige fod med deres kollegaer i de vuggestueafdelinger, hvor de bliver ansat, siger hun.

Hillerød Kommune får 2,3 millioner kroner årligt de næste tre år til de tre vuggestuer, og formanden for Børn-, Familie- og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V), glæder sig over millionindsprøjtningen.

- Jeg synes, det er et rigtigt spændende projekt. For nu kan vi få prøvet, om en bedre pædagognormering kan imødekomme målet om at fremme børns læring og trivsel og deres sproglige udvikling. Vi kan også blive klogere på, hvordan man kan sætte ind tidligere. Med modellen vil kontakten mellem barn og voksne blive tættere, og der bliver mere tid til at inddrage og samarbejde med forældrene om eksempelvis den sproglige udvikling, siger Peter Frederiksen.

Hillerød Kommune håber også, at pengene vil give resultater.

- Vi håber, vi kan se nogle resultater i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Noget af det kan vi måle på. Eksempelvis kan vi se på sprogvurderinger og se, om man er kommet længere, end man plejer, men der er ikke noget krav til, at vi skal måle på resultaterne. Derfor må vi ind og se på hvilke data, vi kan bruge. Det har vi ikke lagt os fast på endnu, siger Rikke Pihl Terkelsen.

Hun understreger, at Hillerød Kommune allerede gør en stor indsats for både at udvikle børnene og sikre, at de trives, men hun mener alligevel, at pengene kan gøre gavn, fordi det giver bedre mulighed for at arbejde i små grupper.

- Når man arbejder i små grupper, er der endnu bedre mulighed for at arbejde med længerevarende fælles opmærksomhed mellem få børn og voksne. Forskningen siger, at dette fremmer børns læring og sprog, siger hun.