Thomas Elong vil have unge fra kommunens nytteindsats til at opstille rullende containere på Posen og Jægerbakken forud for de store fester. Foto: Martin Warming

Udvalgsformand vil sætte rullende containere ind i kampen mod unges fest-svineri

Det skal være nemmere at komme af med sit affald, når unge mødes på Posen eller Jægerbakken for at feste, mener byrådsmedlem og udvalgsformand Thomas Elong (V)

Hillerød - 19. august 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det ender ofte i et værre svineri, når unge mennesker mødes på Posen eller Jægerbakken i løbet af sommeren for at hygge sig.

Weekend efter weekend flyder det med pizzabakker, cigaret skodder, knuste flasker og alt muligt andet, der slet ikke hører til på jorden men derimod i en skraldespand, når unge har festet på Posen eller Jægerbakken.

Det vil byrådsmedlem Thomas Elong (V), der er formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød Kommune, nu gøre noget ved.

Han har derfor bedt forvaltningen om at kigge på muligheden for, at kommunen opsætter containere på hjul på Posen og Jægerbakken forud for de store fester.

Og det skal være unge fra kommunens nytteindsats, der skal tage sig af den opgave, foreslår Thomas Elong.

"Vi har jo en nytteindsats i Hillerød Kommune, hvor vi har nogle unge mennesker, der skal prøve kræfter med arbejdsmarkedet. De passer blandt andet vores får, maler bænker og gør legetøj rent. De ville også kunne tage sig af opgaven med at opstille containere op til de store fester på Jægerbakken og Posen om fredagen og hente dem igen om mandagen," siger Thomas Elong til Hillerød Posten.

Sådan så der ud på Posen lørdag morgen efter gymnasiets såkaldte 'puttefest' fredag. Læserfoto

For få skraldespande I fredags var den gal igen, da unge fra gymnasiet mødtes til den såkaldte 'puttefest' på Posen. Pladsen flød lørdag morgen med affald, og det fik bølgerne til at gå højt i Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by', hvor det svineri, som de unge efterlod sig, er blevet debatteret ivrigt.

Thomas Elong er overbevist om, at rullende containere ville kunne løse en del af problemet.

"Jeg kan se fire skraldespande, når jeg kigger rundt på Posen, men det slår jo slet ikke til. De bliver hurtigt fyldt op, når der er så mange unge mennesker samlet, som der var i fredags. Lad os prøve at sætte containere op ved de tre ind- og udgange, der er til Posen, og se, om det ikke hjælper. Vi skal passe på vores by, og når affaldet bliver smidt på jorden, så blæser det enten ud i søen eller op i gaderne," lyder det fra udvalgsformanden.

En nem og billig løsning Thomas Elong erkender dog, at det formentlig ikke kun er fyldte skraldespande, der er skyld i, at de unge ikke altid husker at rydde op efter sig. Men jo nemmere, det er at komme af med sit affald, jo større er chancen for, at det ender der, hvor det skal ende, nemlig i en skraldespand eller en container, mener han.

Det ender ofte i et værre svineri, når unge mennesker mødes på Posen eller Jægerbakken. Billedet her er taget lørdag morgen. Læserfoto

"År efter år, sommer efter sommer og weekend efter weekend må vi bare konstatere, at det endnu ikke er lykkedes alle unge mennesker at ramme skraldespanden. Det, vi så i fredags, er slet ikke i orden, men lad os nu se, om noget af løsningen ikke kunne være at sætte containere op, når de unge mennesker mødes for at hygge og feste på Jægerbakken, på Posen eller et andet sted i Hillerød Kommune. Det er en god, nem og billig løsning," siger han.

