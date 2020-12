Det har været et særdeles hårdt år for det lokale handelsliv, der i foråret var ramt af nedlukning. Julehandlen skulle have hjulpet med at rette op på tabet fra foråret, men med regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at handle online, bliver mange kunder nu væk. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand støtter opråb over Brostrøm-udtalelse: - Støtter vi ikke lokalt, så dør bymidten

Juletravlheden ville normal-vis have ramt butikkerne, der for længst ville have indkaldt ekstra hænder, så alle julegaverne også kan blive pakket ind i fint papir, men i år er det anderledes. Ligesom det meste andet.

Byliv Når julen står for døren, plejer det at vrimle med folk i bymidten. De fleste har hænderne fulde af massevis af indkøbsposer, mens andre varmer sig med en kop varm kakao eller gløgg fra en af byens cafeer og kaffebarer.

"Vi oplever, at selvom myndighederne gerne holder detailbranchen kørende, så er der en retorik fra højeste sted, som påvirker kunderne til at holde sig væk, og det er en direkte trussel mod mange butikker og arbejdspladser," skriver hun i en mail til Hillerød Posten og henviser til, at anbefalingerne kan få store samfundsmæssige konsekvenser.

"Det er vores samfundsøkonomi, der står på spil, når kunderne holder sig fra at handle i byen. Det er en trussel for hele den store detailbranche, der alene i Hillerød har 4.800 mennesker ansat".

Det var på et pressemøde i sidste uge, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm opfordrede danskerne til at købe julegaverne online, og den anbefaling gentages nu i de officielle vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om sikker juleindkøb.

Derfor er Hillerød og 28 andre handelsbyer gået sammen om et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, med et opråb om, at anbefalingerne presser en detailhandel, der i forvejen er i knæ.

"På vegne af 29 danske handelsbyer appellerer vi til, at I nu, mere end nogensinde før, bliver nødt til at bakke op om den danske detailhandel. December er en af branchens travleste måneder, og julehandlen er den periode, som kunne være med til at indhente meget af den tabte omsætning fra den første coronabølge. Derfor er det yderst kritisk, når I som regering og sundhedsmyndighed bruger en uhensigtsmæssig retorik om at handle på nettet fremfor i de fysiske butikker," lyder det i brevet, hvor handelsbyerne efterspørger dokumentation for, at smitten sker i butikkerne.

"Detailhandlen og restaurationsbranchen har om nogen sikret at overholde de udstukne restriktioner med max. antal kunder, mulighed for vask af hænder og/eller afspritning, brug af mundbind, holde afstand, skiltning, udvidede åbningstider etc.".

Også formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød Kommune, Thomas Elong (V), tøver ikke med at kritisere myndighedernes udtalelser om onlinehandel. Han har fuld forståelse for, at man skal passe på smittespredning, men han mener ikke, at løsningen er nethandlen.

"Det er ikke en smart udtalelse. Støtter vi ikke lokalt, så dør bymidten, og samtidig ved vi, at meget nethandel går direkte til udenlandske virksomheder. Jeg håber virkelig, at folk husker, at det hele hænger sammen. Støtter vi ikke de lokale forretninger, så er der eksempelvis ingen til at sponsorere kulturen og foreningslivet i fremtiden," siger han og tilføjer, at man med en opfordring til onlinehandel kun rykker problemet, man løser det ikke.

"Nu flytter vi jo bare trængslen til byens pakke- shops. Jeg står lige nu selv her på Torvet og ser, hvordan to propfyldte varebiler læsser pakker af til en lille forretning. Det kommer jo til at skabe alenlange køer," siger han.

Kollerup viser forståelse

Kritikken fra de 29 handelsbyer møder forståelse fra erhvervsminister Simon Kollerup. Han fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at han er smertelig bevidst om, at der er rigtig mange erhvervsdrivende herunder lokale butikker, der er hårdt pressede, og han henviser til, at det af den grund også været vigtigt for regeringen at holde størstedelen af dansk erhvervsliv åbent så længe som muligt og at have hjælpen klar til dem, der er ramt af corona på omsætningen.

"Jeg er fuldstændig enig med de danske handelsbyer i, at det er vigtigt, vi støtter de lokale butikker, så vi også i fremtiden kan have levende bymidter og et bredt vareudvalg i hele landet. Det er både regeringens holdning før, under og efter corona-krisen. Men jeg vil jeg opfordre til, at man overvejer at få pakken leveret hjem til sig selv, når man handler online. Så undgår vi trængsel ved pakkeudleveringsstederne," siger han.