Dan Riise understreger, at alle høringsvar vil blive læst grundigt igennem, inden politikerne træffer en beslutning om J. Jensens ønske om at udvide virksomheden i Uvelse. Arkivfoto Foto: Karsten Sorensen

Udvalgsformand om naboprotester: - Vi hører alle, før vi træffer en beslutning

Hillerød - 18. december 2020 kl. 09:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune, understreger, at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning i sagen om J. Jensens planer om at udvide virksomheden med et upcyclingcenter på Højlundevej i Uvelse.

"Vi har jo sendt sagen i høring med lige netop det formål at høre, hvad folk mener om planerne. Der bliver ikke truffet nogen politisk beslutning, før vi har hørt, hvad alle parter, der har lyst til at indsende et høringssvar, har at sige. Det er jo lige netop det, der er meningen med en høring," siger han til Hillerød Posten.

"Jeg synes, at der er lavet et meget grundigt forarbejde fra både kommunen side og virksomhedens side, og der er gjort meget for at begrænse generne i forhold til naboerne. Men hvordan den ender, når vi har fået alle høringssvarene ind, er for tidligt at sige, men på et tidspunkt er det selvfølgelig vores pligt som politikere at slå en streg i sandet," fortsætter udvalgsformanden.

Dan Riise ikke vil sige noget om, hvad han selv mener om J. Jensens planer om at bygge et genbrugsanlæg på markerne i Uvelse.

"Men det er jo ikke sådan, at vi starter på en bar mark. Der ligger allerede en virksomhed med en del aktivitet, som så måske bliver udvidet. Der er altså tale om en mulig udvidelse af en eksisterende virksomhed. Det, synes jeg, gør en forskel," siger han til Hillerød Posten.

Planerne er i høring frem til den 2. januar 2021.

