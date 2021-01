Det tager mellem fire og 4,5 timer at rydde alle kommunens veje. Arkivfoto Foto: Ikan Leonid/Leonid Ikan - stock.adobe.com

Udvalgsformand om kritik af snerydning: - Jeg er bekendt med, at der har været problemer

Flere borgere raser på Facebook over manglende saltning og snerydning

Hillerød - 13. januar 2021 kl. 17:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Sneen er i de seneste dage dalet ned fra himlen og udover at have tiltrukket en masse vinterglade børn og barnlige sjæle til kommunens kælkebakker, så har det også fået end del til tastaturet.

For hvordan kan det være, at mange af kommunens cykelstier og veje ikke har været ryddet og saltet, når folk har bevæget sig ud i byen?

Dét har været det helt store samtaleemne på Hillerød Postens Facebook-side og 'Hillerød skal være en hyggelig by'.

"Bruger Hillerød ikke salt på vejene, eller er det bare kommet totalt bag på kommunen, at det skulle sne?," spørger en borger.

Opslaget har fået hundredevis likes og 102 kommentarer. Flere svarer, at det er et tilbagevendende problem i kommunen - og at de kan se en tydelig forskel, når de kører til og fra arbejde og passerer kommunegrænsen til Allerød: Her er vejene oftest pæne og frie for sne, skriver mange. Andre kan berette om, at de har set saltvognene - nogle op til flere gange endda - og at det desuden ikke bør være et problem, hvis folk kører forsigtigt.

Venstres Dan Riise, der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, fortæller, at han er bekendt med kritikken. Han mener dog ikke, at det står så skidt til, som det af og til ser ud til på Facebook.

"Vi hører om problemet hvert år, og det er rigtigt, at der er tidspunkter, hvor der når at ligge sne på veje og cykelstier, men jeg synes generelt ikke, at vi er dårlige til at rydde sne og få saltet. Det tager os mellem fire og 4,5 timer at rydde byen, så når sneen falder, vil der være steder, hvor vi ikke har ryddet," fortæller han og tilføjer, at det som med alt andet handler om økonomi og ressourcer.

"Hvert år skal vi have budgettet til at gå op, og hvis vi skulle sætte flere penge af til snerydning og saltning, så skal vi tage pengene et andet sted fra".

I konkurrence med vejret Dan Riise peger på, at netop problematikken med snerydning er svær at finde den perfekte løsning på, fordi det er en konstant konkurrence imod vejret. Mens der bliver ryddet, falder sneen nogle gange samtidig, og snart er veje og stier igen hvide. Desuden er der en særlig udfordring, når temperaturen ikke falder til under frysepunktet, for så lægger sneen sig som slud, og kommer der store køretøjer på vejen, sprøjter det ud på cykelstierne, der måske ellers lige er blevet ryddet.

"Det er en udfordring at holde vejene helt frie for sne hele tiden, men jeg synes generelt ikke at standarderne i kommunen er ringe".

"Det er rigtig godt, hvis folk anmelder de strækninger, hvor de opdager, at der ikke er blevet ryddet for sne," lyder opfordringen fra Dan Riise. Foto: Allan Nørregaard

En synlig kommunegrænse Til spørgsmålet om, hvorvidt det er rigtigt, at der har været et synligt skel i snerydningen, når man passerer kommunegrænsen mellem Allerød og Hillerød, fortæller udvalgsformanden, at der tidligere kan have været noget om snakken.

For år tilbage blev Københavnsvej ikke ryddet i samme omfang som i dag, men nu har kommunen en traktor, der rydder vejen helt ud til Kirkelte-rundkørslen.

"Det kan selvfølgelig stadig godt ske, at der er en tydelig overgang fra Hillerød Kommune til Allerød Kommune, men så skyldes det, at Allerød Kommune er kommet først eller omvendt. Vi kan jo ikke være i hele kommunen, lige når sneen falder, og sådan må det jo også være i andre kommuner".

Kilde: Hillerød Kommune Som grundejer er det dit ansvar at sikre, at der ikke er glat på fortove og stier langs din grund. Du har pligt til at rydde sne og salte eller gruse, snarest muligt efter snefald eller hvis det er glat. I praksis betyder det, at kommunen forventer, at du har ryddet sne og saltet inden du kører på arbejde, og at du gør det igen, når du kommer hjem, hvis det er nødvendigt.

"Anmeld på BorgerTip" På Facebook har flere borgere delt billeder af sneklædte veje og cykelstier. Særligt af Tamsborgvej og Skansevej, har cykelstierne været hvidklædte. Dan Riise erkender, at der netop på disse strækninger har været en fejl, som der dog skulle være rette op på nu.

"Jeg er bekendt med, at der har været problemer med snerydningen på Tamsborgvej og Skansevej, og det er beklageligt, men så vidt jeg ved, så er der rettet op på det nu," siger han og opfordrer borgerne til at anmelde manglende snerydning, når de støder på den.

"Det er rigtig godt, hvis folk anmelder de strækninger, hvor de opdager, at der ikke er blevet ryddet for sne, eller hvor der ikke er blevet saltet. Så kan vi nemlig undersøge, om der er tale om en fejl - eksempelvis fra entreprenørens side - og så hurtigt få rettet op på den," fortæller han med en henvisning til kommunens app 'Hillerød BorgerTip' og kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan anmelde fejl og mangler samt uploade billeder som dokumentation.

Ikke alle veje ryddes I alt har Hillerød Kommune ansvaret for 360 kilometer offentligvej, og med de ressourcer, der af afsat til snerydning, er det ikke muligt altid at rydde alle veje.

De kommunale veje er inddelt i forskellige klasser. De overordnede veje er for eksempel i én klasse, mens villaveje typisk er i en anden. I alt er der fire klasser, hvor alle veje i klasse 4 kun ryddes ved særligt ekstremt vejr. Listen over klasse 4-veje tæller i alt 304 veje, som eksempelvis dele af Slangerupgade, Ved Store Dyrehave, dele af Frederiksværksgade og dele af Hammersholtvej.

Alle kommunens cykelstier bliver ifølge Dan Riise ryddet.

