Udvalgsformand for skolerne: Alle deltager i løsningen

Skolebestyrelsesformand på Hillerødsholmskolen er ked af udvidelse, men udvalgsformand mener alle skal være med til at skabe en løsning.

Hillerødsholmskolen bliver 8-9 klasser større for at få plads til de mange nye børn, der vil komme til byen de kommende år. Også Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen bliver større.

Skolebestyrelsesformand Søren Møller Jensen fra Hillerødsholmskolen fortæller, at skolebestyrelsen helst ville have haft, at skolen bevarede den nuværende størrelse.

Op til budget 2022 har Børn, Familie og Ungeudvalget holdt møder med skolebestyrelserne.

- Men jeg synes ikke for alvor, der rigtig bliver lyttet til de bekymringer, som vi er kommet med, og det frustrerer selvfølgelig, siger Søren Møller Jensen.

- Møderne er der sådan set ikke noget at sige til, men det er det, det så udmøneter sig i, fordi som den tidligere skolebestyrelsesformand har påpeget (Per Svejstrup ved indtil for nylig formand, red.), så er der nogle bekymringer i forbindelse med den her udvidelse, siger Søren Møller Jensen.

Formand for Børn, Unge og Familieudvalget Peter Frederiksen (V) er ikke enig:

- Jeg synes selv, der har været en god dialog, selvom vi ikke har kunnet gøre alle tilfredse. Nogle gange er man i den situation, at ingen er helt tilfredse, siger Peter Frederiksen.

Flere bekymringer Uanset at udvidelsen ikke bliver så stor som bestyrelsen havde frygtet, så vil der stadig være markante udfordringer forbundet med den, mener skolebestyrelsesformanden.

En af bekymringerne er, at der vil ske en forringelse af faglokalerne, fordi der bliver flere elever, men ikke lige så mange flere faglokaler. En anden bekymring er, at flere elever skal deles om de samme udearealer.

- Der kommer flere klasser og flere børn, og det vil betyde, at der er mindre plads per barn. Der bliver ikke flere skolegårde. Vi bliver mere presset på den plads, der er, siger Søren Møller Jensen.

Skolebestyrelsesformanden er også bekymret for, at eleverne får en mindre tryg hverdag.

- Vi vil gerne have en skole med god sammenhængskraft og nærhed, hvor underviserne og skolelederen og de ansatte har den her nærhed og kendskab til børnene, der løber rundt i skolegården, og de kender deres navne. Hvis man udvider med et ekstra spor, så er det klart, så udfordrer du også den nærhed. Det er noget, vi er bekymrede for. Vi er bekymrede for, at det går ud over trygheden for børnene i den skoledag de oplever, siger Søren Møller Jensen.

Udvidelsen med 8-9 klasser til fire spor af Hillerødsholmskolen er mindre end det, skolebestyrelsesformanden kalder »det værste scenarie«.

- Det vi kigger ind i nu er en udvidelse til fire spor, og der var fem spor på tale. Det er lidt vanskeligt her at sidde og glæde sig over, at det ikke blev fem spor, fordi det er stadigvæk en udvidelse. Vi ville helst have haft bevaret den størrelse, som vi har i dag, siger Søren Møller Jensen.

Formand for Børn, Familie og Ungeudvalget Peter Frederiksen (V) mener, at alle skoler, også Hillerødsholmskolen, må være med til at tage elever, fordi der kommer flere børn i området.

- Jeg forstår ikke den bekymring, fordi de signaler vi har fået, er, at alle har villet deltage i løsningen af den fælles udfordring, og det gør alle med den her løsning, siger Peter Frederiksen.

Han fortæller, at Sophienborgskolen også har måttet være fleksible og låne lokaler i Alsønderup i en periode, selvom de helst ville have haft pavilloner lige ved siden af skolen. Sophienborgskolen skal udvides fra to til tre spor.